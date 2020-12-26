الأمن يحقق في انقلاب شاحنة تنقل الكحول بالرباط

فتحت مصالح ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى سائق شاحنة، يبلغ من العمر 37 سنة، ارتكب حادثة سير نتيجة حالة سكر متقدمة وألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكان السائق المشتبه فيه يسوق شاحنة لنقل المشروبات الكحولية، بحي النهضة في مدينة الرباط، عندما فقد التحكم فيها وانقلب عند حافة الطريق بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، متسببا في إلحاق خسائر مادية جسيمة باثنتي عشرة سيارة خفيفة كانت مستوقفة بالشارع العام، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف سائق الشاحنة الذي كان في حالة سكر متقدمة، كما تم ضبط 12 شخصا كانوا بمسرح الحادثة، عشرة منهم بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، واثنان بسبب الاشتباه في تورطهما في سرقة جزء من الشحنة التي كانت على متن الشاحنة.

وتم إيداع السائق المتسبب في الحادثة تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث القضائي، لتحديد كافة المخالفات والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.