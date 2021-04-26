الأمن يحقق في هجرة سرية جماعية بالفنيدق

أوقفت السلطات المحلية في مدينة الفنيدق 14 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم خمسة قاصرين، خلال محاولتهم مغادرة سواحل المدينة سباحة في اتجاه ثغر سبتة المحتل.

تأتي هذه العملية في إطار التدخلات الميدانية التي باشرتها عناصر القوة العمومية المكلفة بحراسة الشواطئ، وكذا حملة التمشيط بالغابات المجاورة، عقب عملية نزوح جماعي سباحة نحو سبتة لعدد من الشباب المجازفين بأرواحهم من خلال الارتماء في عرض البحر.

وفتحت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن مدينة الفنيدق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تنظيم محاولة جماعية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ المدينة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم.