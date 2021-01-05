الأمن يداهم ورشة لإعداد "ماحيا" بالفقيه بن صالح

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه فيه جرى بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “الفتح” بضواحي مدينة الفقيه بن صالح؛ لكون الموقوف يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه، للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة سرية لتقطير مسكر ماء الحياة وترويجه في ظروف من شأنها المساس بالسلامة الصحية للمواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الورشة وكذا بمنزله بحي الزهور بمدينة الفقيه بن صالح أسفرت عن حجز 642 لترا من مسكر “ماء الحياة” وطنين و880 كيلوغراما من المواد الأولية التي تستعمل في تصنيعه، علاوة على دراجة نارية ومجموعة من الأواني ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

يُشار إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا النشاط الإجرامي، قصد توقيف جميع المتورطين المفترضين.