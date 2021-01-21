الشرطة تضبط مروّجة مواد طبية عبر الأنترنيت

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا امرأة للاشتباه في تورطها ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أن مصالح الأمن الوطني رصدت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض للبيع أقراصا طبية وشبه طبية ومكملات غذائية مهربة، ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المتورطة في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفها، علاوة على حجز 1960 من الأقراص المذكورة، التي كانت تحوزها في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية للمنتجات الصيدلية.

وتم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.