الأمن يضبط 2,5 أطنان من الشيرا في الرشيدية

حجزت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، طنين و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة قروية تقع غرب مدينة كلميمة، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، حيث تم ضبط المشتبه فيه متلبسا بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة نفعية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن المعني رفض الامتثال وحاول الفرار بشكل عرض حياة مستعملي الطريق وعناصر الشرطة للخطر، وهو ما اضطر ضابط شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه.

عملية التفتيش المنجزة داخل هذه السيارة، وفق المصدر ذاته، مكنت من حجز 97 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها طنين و500 كيلوغرام، علاوة على حجز خرطوشتي سلاح للصيد و360 كيلوغراما من سنابل “الكيف” و70 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

وزاد البلاغ أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط سيارة خفيفة أخرى، بعدما تخلى عنها سائقها ولاذ بالفرار، وتم العثور بداخلها على أربع رزم من سنابل “الكيف”، بلغ مجموع وزنها 100 كيلوغرام، علاوة على 950 غراما من مخدر الشيرا و28 كيلوغراما من التبغ المهرب.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الموقوف أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.