القوات العمومية تطوق مسيرة لـ"متعاقدي إنزكان"

القوات العمومية تطوق مسيرة لـ"متعاقدي إنزكان"
صور: هسبريس
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:13

تنفيذا لبلاغ التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذي دعا إلى تنظيم مسيرتين احتجاجيتين بكل من إنزكان والدار البيضاء، خرج المئات من الأساتذة المتعاقدين، اليوم، بمدينة إنزكان في محاولة لتنفيذ المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا أن تنطلق من ساحة الجهادية، قبل أن يتم تطويقها من طرف القوات العمومية، لتتحول إلى وقفة احتجاجية حاشدة.

ورغم محاصرة أفراد القوات العمومية للشكل الاحتجاجي، مانعين الأساتذة من تنفيذ المسيرة، غير أن المحتجين واصلوا ترديد عدد من الشعارات، نادت أبرزها بإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج وغير ذلك، في حين ظلت السلطات الأمنية تتدخل بين الفينة والأخرى لإجهاض المسيرة وتفريق المتظاهرين، ما نجمت عنه إصابات خفيفة في صفوف بعض الأساتذة.

تدخل السلطات العمومية لمنع المسيرة، التي كانت ستنطلق على الثانية بعد الزوال، جاء إثر بلاغ من اللجنة الإقليمية الموسعة لليقظة الوبائية بعمالة إنزكان آيت ملول، دعا كافة الأساتذة المتعاقدين إلى “تفهم الوضعية والالتزام بما تمليه حالة الطوارئ سارية المفعول بجميع أرجاء المملكة، واحترام القرارات والإجراءات لفرض مقتضيات احترام الظرفية الحالية، بما في ذلك منع جميع أشكال التجمعات والتجمهرات التي لا تحفظ التباعد المطلوب”.

وجاء البلاغ إثر “صدور إعلانات وبيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تدعو من خلالها إلى تنظيم تجمع وأشكال احتجاجية بالشارع العام دون الحصول على أي ترخيص مسبق يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري بمدينة إنزكان، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، في ظل حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول على الصعيد الوطني”.

إنزكان التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد مسيرة وزارة التربية الوطنية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • حسن
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:17

    اسم تنسيقيتهم الصحيح هو الاساتذة الذين قبلوا التعاقد بدون تحريف

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي ضذ الفوضى
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:24

    التعاقد لم يفرض على احد ولم يضرب اي متعاقد على خده ولم يضع اي سيف على رقبة اي متقاعد ومن ارغمهم على التعاقد وادا نظرنا للدول الكبرى فجل وضائفها بالتعاقد وبارك من الفوضى اكثرية المغاربة يحبون الفوضى بسبب الحرية التي اعطيت لهم ولكن الاكثرية لا يحسن استعمالها ولهدا مثل هدا النوع يسمى كموني والفاهم يفهم

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hassan.aadi
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:27

    لبلاغ التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد .
    ماكان التعاقد مفروض بل كانوا على علم بالتعاقد ولم يكونوا مجبربن على الدخول في المباراة إذن لماذا هده العجعجة فليتحملوا مسؤولياتهم وليتقوا الله في أنفسهم و وطنهم. وكفانا ضياع للوقت والتحصيل.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نادية
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:28

    لا اعرف لماذا هؤلاء المتعاقدين يقومون بهذه المظاهرات بالرغم من انهم كانوا بدراية بالوضع قبل التقدم لاجتياز المبارة.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 20:30

    كل من لديه أدنى لبس في هذا الموضوع الذي طال أمده فما عليه سوى الإطلاع على التعاليق التي تعلق على المقالات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين سواء في هذا المنبر الكريم أو غيره.هل كل هؤلاء المعلقين الذين ينتقدون خبث الأساتذة المتعاقدين والوسائل التي يلجئون إليها هل كلهم مدفوعون أو جهلة أو ذباب إلكتروني كما تسمونهم.كلا.الناس وعات وفاقت أسي ولم تعد تنطلي عليها الحيل والألاعيب.لسنا ذبابا إلكترونيا ولسنا حاقدين بل نحن آباء وافقنا على التوظيف بالعقد في التعليم لأنه في صالح أبناءنا والأجيال الأخرى اللاحقة.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
هوية رابطة العالم الإسلامي
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 19:40 2

هوية رابطة العالم الإسلامي

صوت وصورة
تأجيل مجلس الاتحاد الدستوري
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:16

تأجيل مجلس الاتحاد الدستوري

صوت وصورة
منع احتجاج أساتذة التعاقد
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:41 26

منع احتجاج أساتذة التعاقد

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59 17

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48 27

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59 30

المغاربة وجودة الخبز