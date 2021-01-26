القوات العمومية تطوق مسيرة لـ"متعاقدي إنزكان"

تنفيذا لبلاغ التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذي دعا إلى تنظيم مسيرتين احتجاجيتين بكل من إنزكان والدار البيضاء، خرج المئات من الأساتذة المتعاقدين، اليوم، بمدينة إنزكان في محاولة لتنفيذ المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا أن تنطلق من ساحة الجهادية، قبل أن يتم تطويقها من طرف القوات العمومية، لتتحول إلى وقفة احتجاجية حاشدة.
ورغم محاصرة أفراد القوات العمومية للشكل الاحتجاجي، مانعين الأساتذة من تنفيذ المسيرة، غير أن المحتجين واصلوا ترديد عدد من الشعارات، نادت أبرزها بإسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج وغير ذلك، في حين ظلت السلطات الأمنية تتدخل بين الفينة والأخرى لإجهاض المسيرة وتفريق المتظاهرين، ما نجمت عنه إصابات خفيفة في صفوف بعض الأساتذة.
تدخل السلطات العمومية لمنع المسيرة، التي كانت ستنطلق على الثانية بعد الزوال، جاء إثر بلاغ من اللجنة الإقليمية الموسعة لليقظة الوبائية بعمالة إنزكان آيت ملول، دعا كافة الأساتذة المتعاقدين إلى “تفهم الوضعية والالتزام بما تمليه حالة الطوارئ سارية المفعول بجميع أرجاء المملكة، واحترام القرارات والإجراءات لفرض مقتضيات احترام الظرفية الحالية، بما في ذلك منع جميع أشكال التجمعات والتجمهرات التي لا تحفظ التباعد المطلوب”.
وجاء البلاغ إثر “صدور إعلانات وبيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تدعو من خلالها إلى تنظيم تجمع وأشكال احتجاجية بالشارع العام دون الحصول على أي ترخيص مسبق يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري بمدينة إنزكان، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، في ظل حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول على الصعيد الوطني”.
اسم تنسيقيتهم الصحيح هو الاساتذة الذين قبلوا التعاقد بدون تحريف
التعاقد لم يفرض على احد ولم يضرب اي متعاقد على خده ولم يضع اي سيف على رقبة اي متقاعد ومن ارغمهم على التعاقد وادا نظرنا للدول الكبرى فجل وضائفها بالتعاقد وبارك من الفوضى اكثرية المغاربة يحبون الفوضى بسبب الحرية التي اعطيت لهم ولكن الاكثرية لا يحسن استعمالها ولهدا مثل هدا النوع يسمى كموني والفاهم يفهم
لبلاغ التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد .
ماكان التعاقد مفروض بل كانوا على علم بالتعاقد ولم يكونوا مجبربن على الدخول في المباراة إذن لماذا هده العجعجة فليتحملوا مسؤولياتهم وليتقوا الله في أنفسهم و وطنهم. وكفانا ضياع للوقت والتحصيل.
لا اعرف لماذا هؤلاء المتعاقدين يقومون بهذه المظاهرات بالرغم من انهم كانوا بدراية بالوضع قبل التقدم لاجتياز المبارة.
كل من لديه أدنى لبس في هذا الموضوع الذي طال أمده فما عليه سوى الإطلاع على التعاليق التي تعلق على المقالات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين سواء في هذا المنبر الكريم أو غيره.هل كل هؤلاء المعلقين الذين ينتقدون خبث الأساتذة المتعاقدين والوسائل التي يلجئون إليها هل كلهم مدفوعون أو جهلة أو ذباب إلكتروني كما تسمونهم.كلا.الناس وعات وفاقت أسي ولم تعد تنطلي عليها الحيل والألاعيب.لسنا ذبابا إلكترونيا ولسنا حاقدين بل نحن آباء وافقنا على التوظيف بالعقد في التعليم لأنه في صالح أبناءنا والأجيال الأخرى اللاحقة.