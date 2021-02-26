الأمن ينهي مغامرة عصابة إجرامية بسلا والرباط‎

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الخميس، من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم بين 36 و43 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل المنازل باستعمال مفاتيح مزورة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكر أن العملية، التي جاءت إثر معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم في عملية أمنية بحي أكدال وسط مدينة الرباط؛ وذلك بناء على مذكرة بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني.

وأوردت المديرية أن العملية الأمنية تواصلت بتوقيف باقي شركائهما متلبسين بارتكاب سرقة من داخل منزل بإقامة سكنية بمنطقة “تابريكت” بمدينة سلا، وبحوزتهما مجموعة من الحلي والمجوهرات من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمجموعة من أحياء مدينة سلا ومنطقة سلا الجديدة أسفرت عن حجز أعداد كبيرة من الحلي والمجوهرات والهواتف وكاميرات رقمية ومبلغ مالي يتجاوز 80 ألف درهم، يشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي لهذه العصابة الإجرامية.

كما حُجزت خلال العملية الأمنية سيارتان يجري حاليا تحديد مصدرهما ووضعيتهما القانونية، وكذا مجموعة من المفاتيح المزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.