الأمن يواصل التحقيقات في "جريمة حي الرحمة"

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف جثت ستة أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم رضيع وقاصر، وهم يحملون آثار جروح وحروق من الدرجة الثالثة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن ضباط الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة كانوا قد انتقلوا لمنزل بحي الرحمة بمدينة سلا، لمباشرة المعاينات المكانية والخبرات التقنية بسبب اندلاع حريق في مشتملات المنزل، قبل أن يتم اكتشاف جثت خمسة أشخاص من عائلة واحدة تحمل آثار جروح ناجمة عن أداة حادة وحروق بليغة بسبب اندلاع النيران التي يشتبه في كونها ناتجة عن مادة سريعة الاشتعال.
وأوردت المديرية العامة أنه قد تم نقل شخص سادس من نفس العائلة للمستشفى بعدما كان في حالة اختناق قبل أن توافيه المنية، ليتم وضع الضحايا الستة بمستودع الأموات في انتظار إخضاعهم للتشريح الطبي.
وأضاف البلاغ أن المعاينات الأولية تشير إلى انعدام أية علامات بارزة للكسر على أبواب ونوافذ المنزل المكون من طابقين، والذي يتوفر على كلبين للحراسة في سطح المنزل، في حين لا زالت عمليات المسح التقني متواصلة بمسرح الجريمة من طرف تقنيي الشرطة العلمية والتقنية وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بغرض تجميع كل العينات البيولوجية والأدلة المادية والإفادات الضرورية لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مصادر هسبريس أكدت أن فرضية القتل من الداخل مرجحة بقوة لعدم وجود كسر في النوافذ والأبواب، ووجود جروح ناجمة عن ألة حادة على أجساد الهالكين، إضافة إلى عثور عناصر مسرح الجريمة على ولاعة وقنينة بها بنزينـ مؤكدة أن تحليل عينات الحمض النووي ستساهم في الكشف عن الفاعل.
وقد أهتزت ساكنة سلا على وقع الفاجعة التي جرى اكتشافها صباح اليوم بحي الرحمة الشعبي، حيث انتقلت إلى عين المكان عناصر الأمن والسلطة المحلية والوقاية المدنية، وقامت بمحاصرة مسرح الجريمة لمنع المتجمهرين من الاقتراب.
وينتظر الرأي العام الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة، حيث أكد مصدر لهسبريس أن المصالح الأمنية تسابق الزمن لحل لغز هذه الفاجعة وإطلاع الرأي العام على جميع تفاصيلها.
تطبيق الإعدام يا عباد الله…البلاد تسير للهاوية…أصبحنا نخاف من بعضنا البعض…
ماذا سيقول مدير الأمن عن هذه الجريمة البشعة. ؛أليست افتك من الإرهاب.. واذا لم تتحرك مصالح الأمن والدرك على صعيد التراب الوطني والقبض على كل المجرمين. فإن مثل هذه الجريمة سيتكرر عدة مرات.. واليوم سيكون المغرب في الصفحة الأولى لنشرات الاخبار الاجرامية
حي الرحمة بدون رحمة!!
هكذا هي إذن أحياؤنا يا سادة !!
يا شعب لك الله
لا حول ولا قوة الا بالله!!
ياإلاهي ماهذا !؟ حي الرحمة بدون رحمة ولاشفقة ولا ضمير .اللهم ارحمهم جميعا .ولاحول ولاقوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة الا بالله ، نريد من الشرطة للتحقيق التام للعثور على المجرم
من يطالب بإلغاء الإعدام يجب إعدامه على المباشر مع أن الإعدام غير موجود أصلا.
لو كانت عندي السلطة اللازمة أقسم أنه لن يتم سماع مثل هذه الجرائم لكن للأسف أصحاب القرار هم مجرمون بالأساس فكيف سيتم حل هذه المشاكل من طرف المتسببين فيها بأنفسهم؟!
الى (مواطن من الدار البيضاء ) العيب ليس في الامن العيب في القوانين الجزرية و تطبيقها و في الاحكام القضائية و وضعية السجون . فقد اصبحت السجون فنادق اكثر منها سجون تاديبية بسبب (القفة) التي يتلقاها السجين و التي في غالب الأحيان يحتوي على مواد غدائية لا يكن يوفرها فوق طاولة الغداء في بيوتهم. الأمن يعتقل و المجرمين يعودون في فترة وجيزة الى زوايا زقاقهم يفتخرون
تم بالصدفة في تطوان ضبط واعتقال جنديان من القوات المساعدة تظاهروا بأنهم ضباط شرطة للاحتيال على كل من خرق حظر التجول. كانا يستعملان جهاز talkie-walkie وسيارة مسجلة بالدار البيضاء ويجبرون المخالفين بين دفع غرامة في جيبهم أو احتجازهم. وتم مصادرة الجهاز ومبلغ 1800 درهم وسكاكين وزجاجة كحول. أثناء الاستجواب إعترفوا أنهم ابتزوا جنديًا من القوات المسلحة الملكية العاملة في الصحراء المغربية وغيرهم, وأشاروا أن لديهم أوقاتًا محددة لعملياتهم لتجنب عناصرالشرطة الذين يقومون بدوريات روتينية وسيحاكمون بتهمة استغلال المنصب والابتزاز وحيازة أسلحة بيضاء والسكر وتشكيل عصابة إجرامية.
لا حول والا قوة الا بالله . الا حول ولا قوة الا بالله
وش هادا بنادم اللي يدير هاكا ، هادا وقيلة هربان من سبيطار الحماق ، من قتل يقتل و لو بعد حين … هادا خصو يتحرق صااااااااااااااافي ….
الى صاحب التعليق (مواطن من الدار البيضاء) كيفاش بغيتي الامن اعتاقل كلشي؟ واش كاين شي بوليسي كيعلم الغيب!! الجريمة وقعات و الفاعل مشدود، ميمكنش تعتاقل شي حد قبل ما يرتكب جريمة.
حي الرحمة حي إجرامي بامتياز سرقة وتهديد الساكنة بالسلاح في واضحة النهار أما بالليل فحدث ولا حرج ، تطبيق القتل هو الحل لقطع الإجرام والسجن لمن سرق وهدد المواطنين بعشرة أو عشرون سنة كما فعل قاضي الجديدة رحمه الله كففيل بردع سفلة الوطن .
تجار القرقوبي همً سبب الجرائم المقترفة في وطننا وبالتالي يجب رفع عقوبة الاتجار الى 15 سنة لكل من سولت له نفسه الاتجار بهذه السموم لا حل لدينا الا برفع العقوبة
رحم الله افراد هذه العائلة وجعلهم من الشهداء وإنا لله وإنا اليه راجعون
تكلموا أيها السفهاء يا من تطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ، تكلموا أيها الكائنات و قولوا شيئا أو أنكم تريدون الظهور من أجل الإسترزاق ، تبا لكم من عندي و عند كل الشعب المغربي
أتمنى من الله العلي القدير أن يصلح حال بلدنا
عدم وجود كسور بالنوافذ و البيبان ليس دليلا. يمكن أن يكون القاتل قد دخل البيت نهارا و اختبأ في مكان ما بالمنزل إلى أن دخل الليل، حيث أننا ورثنا عادة جميلة من الماضي نترك من خلالها كل الأبواب و النوافذ غير محكمة الغلق. كل شيء وارد. المهم .. الله يرحمهم جميعا و .. الله يعطي للمجرم عذابا شديدا في الدنيا و الآخرة. ذبح دجاجة و مشاهدة دمها معجزة في حد ذاته فكيف بذبح أسرة كاملة مع رضيع حديث الولادة.
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هذا هو حالنا ما بقات أخلاق ما بقات تربية ما بقا إحترام آش كتسناو حتا لقراية ما بقاتش و النتائج ديال هاد طريقة التعليم ما غانشوفهم حتا لواحد ال10 سنين المهم الله هو اللي نطلبو منو ايشوف من حالنا