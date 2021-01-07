الأمن يوقف جانحا لتهديد سلامة مواطنين بفاس

تمكنت عناصر فرقة التدخلات العاملة بولاية أمن فاس، زوال الخميس، من تحييد الخطر الناتج عن شخص كانت تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وكان في حالة اندفاع قوية، حيث عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لضبط المشتبه فيه بساحة “فلورانسا” بمدينة فاس، بسبب حيازته لسكينين في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، حيث أبدى مقاومة عنيفة نتيجة حالة الاندفاع التي كان عليها، مما تسبب في إصابة مقدم شرطة بجروح على مستوى الساق، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما يجري إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن التحقق من وضعه الصحي والعقلي.