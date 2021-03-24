أمن المطار يوقف جزائريا فارا من العدالة الفرنسية

أوقفت السلطات المغربية جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن “الأنتربول”، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشخص المعني، البالغ من العمر 46 سنة، جرى إيقافه، ظهر اليوم الأربعاء، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء حين كان متجها إلى دبي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المواطن الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية يعمل مسيرا لشركة خاصة، وكانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث عن مكتب “الإنتربول” بتاريخ 19 مارس الجاري.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، حيث سيتم عرضه على النيابة العامة لإحالته على محكمة النقض للبت في مسطرة تسليمه إلى الجهة الطالبة وهي السلطات الفرنسية.