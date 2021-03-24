أمن المطار يوقف جزائريا فارا من العدالة الفرنسية

أمن المطار يوقف جزائريا فارا من العدالة الفرنسية
صورة: و.م.ع
الأربعاء 24 مارس 2021 - 23:29

أوقفت السلطات المغربية جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن “الأنتربول”، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشخص المعني، البالغ من العمر 46 سنة، جرى إيقافه، ظهر اليوم الأربعاء، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء حين كان متجها إلى دبي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المواطن الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية يعمل مسيرا لشركة خاصة، وكانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث عن مكتب “الإنتربول” بتاريخ 19 مارس الجاري.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، حيث سيتم عرضه على النيابة العامة لإحالته على محكمة النقض للبت في مسطرة تسليمه إلى الجهة الطالبة وهي السلطات الفرنسية.

الأنتربول السلطات المغربية جزائري يحمل الجنسية الفرنسية مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • key west
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 23:59

    ,,,le maroc c,est toujours le terminus des criminels le pauvre il va passer maintenant quelque jours a lmamounia avant d,etre extrader vers le pays qui le demande la question c,est pourquoi le pays d,ou il vient ne la pas arreter..

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مسيرة مشيا على الأقدام
الأربعاء 24 مارس 2021 - 15:30 7

مسيرة مشيا على الأقدام

صوت وصورة
سنة في مواجهة الجائحة
الأربعاء 24 مارس 2021 - 01:59

سنة في مواجهة الجائحة

صوت وصورة
المقاهي تعطي مهلة للحكومة
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:32 20

المقاهي تعطي مهلة للحكومة

صوت وصورة
تطبيق يحارب الجوع
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:59 7

تطبيق يحارب الجوع

صوت وصورة
تدنيس العلم الوطني
الإثنين 22 مارس 2021 - 21:30 25

تدنيس العلم الوطني

صوت وصورة
هواتف "ريدمي نوت 10"
الإثنين 22 مارس 2021 - 19:30

هواتف "ريدمي نوت 10"