الأمن يوقف سارقي أغطية المجاري بمدينة مكناس

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة المقرون بالسرقة وتصريف المسروقات، وأحد الموقوفين من ذوي السوابق القضائية،

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، فقد كان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على سرقة مجموعة من الأغطية المعدنية لقنوات الصرف الصحي بحي “أم الربيع” بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، علاوة على ضبط شخص آخر يشتبه في تورطه في شراء وتصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة الأربعاء.