الأمن يوقف سارقي أغطية المجاري بمدينة مكناس

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة المقرون بالسرقة وتصريف المسروقات، وأحد الموقوفين من ذوي السوابق القضائية،
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، فقد كان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على سرقة مجموعة من الأغطية المعدنية لقنوات الصرف الصحي بحي “أم الربيع” بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، علاوة على ضبط شخص آخر يشتبه في تورطه في شراء وتصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة الأربعاء.
كل شيء تطور.. لماذا لا تلحم تلك الاغطية. وعند الرجوع لها تزال لحامها.. ؟؟؟ وبذلك تتفادى السرقة
يجب متابعة من يشتري منهم هاته الأغطية
مشكلة بعض شباب لا يبحتون عن الحلال ويختارون طريق الحرام لانه سهل و لكن عكس ذلك فهو صعب دابا الحبس فابور
وأخيرا تحركت السلطة في إحدى المدن ،لأن معظم المدن الكبيرة تنتشر فيها ظاهرة سرقة أغطية المجاري ولا من محاسب ، بينما الدولة إذا أرادت أن تلقي عليهم القبض في رمشة عين ،فما هو السبب في تأخرها؟
هذه قد انتشرت بشكل كبير في جميع المدن المغربية، و لمحاربة هذه الظاهرة الحقيرة المتسخة وجب على المسؤولين تشديد العقوبات السجنية و مضاعفتها لدوي السوابق في حال معاودة الجريمة، كما يجب على صناع هذه الاغطية الحديدية أن يفكروا في صنع نوع آخر من الاغطية الحديدية تكون لسيقة مع الاطار الحديدي و تحتوي على أقفال خاصة بها، ففي نضري من يقوم بهذا النوع من الإجرام فإنه شبيه الإنسان و ليس بإنسان لأنه لا يهمه أي شيء فهناك من يسقط في مجاري الصرف الصحي جراء فعله الشنيع و لهذا وجب معاقبة هذه الأنواع أشد العقوبات.
يجب تقديمهم لمحكمة يراسها قاض صارم ونزيه يضع في اعتباره ان ابنته او والده او اخوه او زوجته قد سقط احدهم في هذه البالوعة وان يستحضر هذا الحدث كما يحدث لعامة الناس …..ثم ان هذه السرقات الاجرامية ومقترفوها الجبناء يمكنها القضاء عليها فورا باجتثاتها من المنبع عن طريق مطاردة مشتريها والمعروفة اماكنهم……
الحمد لله بعدا هاد الكاميرات عندهم نفع كبير شحال من جريمة ولا سرقة وثقاتها كاميرات المنازل او المحلات التجارية الحقيقة نفعها أكبر من ثمنها لأن الأمن لا يستطيع بسهولة الحصول على مقترفي الجرائم والسرقات إلا بوجود الكاميرات
السلام عليكم
شوفوا مع من عايشين، كما يقول المثل: لا زين لا مجي بكري.
أمثال هؤلاء لن يردعهم السجن.
أمثال هؤلاء ينفون من الأرض في صحراء الثلث الخالي.
هذا حكمي عليهم.
نتمنى ان تكون العقوبة قاسية جدا وغرامة ثقيلة على كل من تورط في هذا الفعل الاجرامي وخاصة المشتري .
بجل المدن المغربية يتم سرقة بالوعات الصرف الصحي ولوحات خشبية لكراسي توضع في الطرقات والساحات وحتى الغطاءات الحديدية للاعمدة الكهربائية حيث يتركونها عارية وتشكل خطر على الاطفال وعلى من لم ينتبه اليها . ولطالما وثقت كاميرات المواقع الالكترونية لسائقي الدراجات “تريبورتور” وهم ينزعون غطاءات الصرف الصحي وخصوصا بالليل واحيانا حتى بالنهار وذلك لبيعها اما في اسواق المتلاشيات او لاصجاب الدكاكين المكلفين بصنع ابواب او نوافذ حديدية او اشياء اخرى
المجريم الكبير هو من يشتري المسروقات ويجب أن يكون عقابه قاس وأيدي ثمن كل البلوعات المسروقة
خيص يقطعو ليه اليدين باش ديك المجرم
العقاب الشديد يجب أن يطال الذين يشترون هذه الأغطية فالبالوعات بدون أغطية تشكل خطرا كبيرا على الناس خاصة الأطفال وكبار السن والسيارات