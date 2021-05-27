الأمن يوقف متورطا في جريمة قتل بخنيفرة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، مساء الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكانت عناصر الشرطة بخنيفرة باشرت، صباح الأربعاء، إجراءات معاينة جثة تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، تم العثور عليها بمنطقة خلاء بحي “أمالو” بالمدينة نفسها.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم توقيفه بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة “أجلموس”، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.