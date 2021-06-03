الأمن يوقف متورطا في جريمة قتل داخل مسجد

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الموقوف باغت الضحية أثناء وجوده بمفرده بعد الانتهاء من أداء صلاة العصر بمسجد “بنقدور” بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وعرضه للضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن تدخل دوريات الشرطة مكن من توقيف المشتبه فيه، عند محاولته الفرار بمحيط وادي إيسيل القريب من مكان ارتكاب الجريمة. كما جرى حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي يشتبه في كونها ناتجة عن خلاف مدني يتعلق بإفراغ محل مملوك للضحية كان يستغله المشتبه فيه.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 47 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.