الأمن يوقف متوطين في حيازة وترويج المخدرات‎

الأمن يوقف متوطين في حيازة وترويج المخدرات‎
صورة: أرشيف
الأحد 21 فبراير 2021 - 23:24

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، صباح الأحد، شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحدهما بمنطقة “مجاط” ضواحي مكناس عن حجز 2164 قرص طبي مخدر، من بينها 2070 قرص من نوع “ريفوتريل” والباقي عبارة عن أقراص إكستازي، فضلا عن حجز كيلوغرامين من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج وهواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 33 و44 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ريفوتريل مؤثرات عقلية مخدرات مكناس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الخلفي .. نقاش في السياسة
الأحد 21 فبراير 2021 - 22:38 4

الخلفي .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
مراكش تحت الأمطار
الأحد 21 فبراير 2021 - 17:46 3

مراكش تحت الأمطار

صوت وصورة
الجزر يستنزف مياه برشيد
الأحد 21 فبراير 2021 - 16:59 3

الجزر يستنزف مياه برشيد

صوت وصورة
جداريات الفن في وجدة
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:55

جداريات الفن في وجدة

صوت وصورة
مسجد ينتظر اكتمال التجهيز
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:33 5

مسجد ينتظر اكتمال التجهيز

صوت وصورة
أسر في حاجة إلى الكهرباء
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:11 5

أسر في حاجة إلى الكهرباء