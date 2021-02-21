الأمن يوقف متوطين في حيازة وترويج المخدرات‎

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، صباح الأحد، شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحدهما بمنطقة “مجاط” ضواحي مكناس عن حجز 2164 قرص طبي مخدر، من بينها 2070 قرص من نوع “ريفوتريل” والباقي عبارة عن أقراص إكستازي، فضلا عن حجز كيلوغرامين من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج وهواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 33 و44 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.