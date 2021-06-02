أمن ورزازات يوقف مشتبها في قتل "طبيب طنجة"

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة طنجة، زوال الأربعاء، من توقيف طالب يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في قضية القتل العمد مع التمثيل بجثة كان ضحيتها طبيب بمدينة البوغاز.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيه بمنزل عائلته بالجماعة القروية “تيكمي الجديد” على بعد عشر كيلومترات في اتجاه مدينة زاكورة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بعدما كشفت الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة عن رصد قرائن وأدلة حول الاشتباه في ضلوع الطالب المعني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن بمدينة طنجة كانت قد باشرت، مساء الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة طبيب تم العثور عليها داخل مسكنه بمنطقة بني مكادة، وقد تم التمثيل بها باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تقود التحريات إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال الأربعاء.

وخلص البلاغ إلى أنه تمت إحالة المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من أجل إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.