أمواج تتسبب في انقلاب زورق الدرك قبالة العرائش

أمواج تتسبب في انقلاب زورق الدرك قبالة العرائش
صورة: هسبريس
الأحد 21 فبراير 2021 - 19:02

تسببت موجات بحرية عاتية، الأحد، في انقلاب زورق مطاطي كان على متنه عناصر من الدرك البحري بالمحيط الأطلسي، قبالة مدينة العرائش تحديدا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدورية، التي كان على متنها ثلاثة عناصر للدرك البحري، تعرضت لحادث خطير كاد أن يودي بحياة أفرادها، وذلك على إثر الأحوال الجوية المضطربة التي يعرفها المحيط الأطلسي بسواحل العرائش.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدورية كانت في طريق عودتها من العمل على متن زورق المصلحة، ومع الاقتراب من الميناء فقد السائق السيطرة على زورقه بسبب الاصطدام بموجة ضخمة أسفرت عن سقوط العناصر الدركية وسط الأمواج.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الدركيين نجحوا بصعوبة في الوصول إلى شاطئ “بلفرونسيا” سباحة، قبل أن يتم إسعافهم ونقل أحدهم في حالة خطيرة إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش.

الدرك العرائش المحيط الأطلسي زورق

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‫تعليقات الزوار

3
  • مغربي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 19:14

    تحية لهم،هم أبطال حقًا،المغاربة لا يهابون الموت ولا يخشون سوى رب الكون.

    33
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  • طارق
    الأحد 21 فبراير 2021 - 19:18

    الحمد لله على السلامة و الله يخرج السربيس على خير

    30
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  • عرايشي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 19:28

    الكل يعلم حالةالبحر اليوم علو الموج أربعة أمتار والرياح سبعين كيلومتر؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    10
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