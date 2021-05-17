"الأنتربول" تكذب مزاعم الجزائر وتبرز التعاون المغربي في مكافحة المخدرات

في وقت لا تتوانى الجزائر في ترويج مزاعم مضحكة تتهم المغرب بإغراقها بالمخدرات، كذبت “الأنتربول”، بشكل غير مباشر، اتهامات الجار الشرقي، مبرزة التعاون المغربي في مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.
وأعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، الإثنين، أنها قامت بتنسيق عمليتين لمكافحة تهريب المخدرات في إفريقيا والشرق الأوسط، تمت من أجلهما تعبئة أجهزة الشرطة بـ 41 دولة، من بينها المغرب.
وأوضحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، التي تتخذ من ليون مقرا لها، في بلاغ، أن هذه العملية الواسعة التي تحمل اسم “ليون فيش” أسفرت عن توقيف 287 شخصا، ومصادرة مخدرات تقدر قيمتها السوقية بنحو 100 مليون يورو.
وحسب “الأنتربول” فإن نتائج هاتين العمليتين، اللتين نفذتا في مارس وأبريل الماضيين على مدى أسبوعين، أولا في القارة الإفريقية ثم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تمنح “لمحة عامة حول عالم الجريمة الدولية للاتجار بالمخدرات، مع مجرمين يبحثون باستمرار عن طرق ووسائل جديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود”.
وقال يورغن ستوك، الأمين العام لـ”الأنتربول”، إن “النتائج المذهلة لهاتين العمليتين تظهر حجم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وطابعه الدولي”، وأضاف: “تهريب المخدرات هو تهديد نواجهه بشكل جماعي، وعمليات الحجز والمصادرة الضخمة التي نفذت في إطار عملية ‘ليون فيش’ تظهر ما يمكن فعله عندما توحد قوات الأمن جهودها للقتال مرة أخرى”.
وأسفرت العمليتان عن ضبط 17 طنا من مستخلص القنب الهندي بقيمة 31 مليون يورو، وذلك في مستودعات بنيامي (النيجر) – (أكبر مصادرة في تاريخ البلاد)- مع حجز شرطة جنوب إفريقيا 973 قطعة كوكايين تقدر قيمتها بنحو 32 مليون يورو.
كما مكنت عمليتا “ليون فيش”، على الخصوص، من ضبط 200 كيلوغرام من أقراص الأمفيتامين، و56 كيلوغراما من الهيروين، و30 كيلوغراما من الميثامفيتامين، و21 كيلوغراما من مسحوق الكوكايين، وأزيد من 4.5 ملايين قرص ترامادول، و720 كيلوغراما من القنب الهندي، و10 آلاف من أقراص ستيرويد.
وتم أيضا ضبط أنواع أخرى من الممنوعات خلال العمليتين، بما في ذلك حيوانات “البنغولين” الحية، وأحجار الماس غير المصقولة، والسجائر والسيارات المسروقة.
وبالإضافة إلى شرطة المغرب، نفذت العمليتان بالتنسيق مع أجهزة الشرطة بكل من أنغولا، البحرين، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، العراق، الأردن، كينيا، الكويت، ليبيا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، عمان، فلسطين، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سيشيل، سيراليون، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، توغو، الإمارات العربية المتحدة، زامبيا وزيمبابوي.
وتم تنفيذ عمليتي “ليون فيش” في إطار مشروع “أمياب” الذي يشرف عليه “الأنتربول”، ويصاحب السلطات الوطنية في تحديد التهديدات الأمنية، وتفكيك المجموعات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المخدرات غير المشروعة بإفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ.
ويأتي تأكيد التعاون المغربي مع الشرطة الدولية أياماً بعد بث الجيش الجزائري شريطاً وثائقياً على حسابه الرسمي بموقع “يوتيوب”، يتهم فيه المملكة المغربية بـ”السعي إلى زعزعة استقرار الجزائر ودول الجوار عبر إغراقها بالمخدرات”.
سبحان الله هما كيكذبو ويجيب الله لي يفضحهم فضحهم وزير خارجيه امريكا ثم وزير إيطاليا والآن الإنتربول وراهم ماغديش يحشمو عمات ليهم البصيره
les algeriens sont des professionnels dans les menssanges et le monde entier les connaissent,,,,,je meurs de rire quand j,entends que ces malades dire que l,algerie va liberer la palestine hhhhhhh.
حكام الجزائر وعصابته في واد والعالم في واد العالم يعيش عالم جديد سياسيا واقتصاديا وامنيا ونضام الجزائر مايزال يعيش في عهد السبعينات وعقلية الشيوعية والاشتراكية اصلا ليس هناك نضام لان الحراك الجزائر لايعترف به فقط عصابة استولت على الحكم بالانقلاب البخرو بي بومدين ان هدا النضام مكبوت يغتصب الاطفال والشباب والنشطاء في التكنات والسجون ويتاجر في المخدرات والكوكايين والعالم يعرف دالك انه نضام متخلف وغبي جدا. لاعلم له بما يجري بالعالم والامن العالمي. انه يعيش متاءخرا في كل شيئ لم يبقى يملك اي شيئ حتى المواد الغدائية مفقودة. والماء تقطع 10 ساعات في كل المدن والسيولة مفقودة لانه نضام نهب كل شيئ
ياجزايييير يا الكذابة . ويا شفشاون يانوارة
الجزايريون يغرقون بلدنا بحبوب الهلوسة التي تجعل الانسان يغتصب امه و يقتل. يتهموننا باغراقهم بالحشيش. شعبكم يا جزاير هو من يجري وراء الحشيش لنسيان الفقر و الذل يا اصحاب الرجلة الكذابة و النيف العفن. و هل سمعتم ان محشش قتل او اعتدى؟ لا نسمع الا نكتا عن المحشيشين. الحشيش اقل ضرر من السموم التي تدخلونها الى بلدنا يا جيران السوء و الغدر. نكاري الخير و ما ضحى به الاغبياء من ارواحهم و اقواتهم ايام ثورتكم المتأخرة
ابن تبون و ابناء العسكر يتاجرون بالكوكايين و اقراص الهلوسة، خاصهم غير منفد فالمحيط الاطلسي باش استوردو السموم باقل تكلفة من كولومبيا. و لكن نتوما ماعندكم عقل لا زلتم تبررون لسلالة بن بطوش اسيدي لا تهمنا مزاعمهم، راهم اخبث جار فالكرة الارضية، و الله و انا اتابع علاقات الكوريتين ، فحتى كوريا الشمالية الملحدة لا تسب و تقذف في اعلامها على الجنوبية كما تفعل تيمور الشرقية، يرمون المساوئ للاسيادهم و يسرقون الموروث الثقافي و اللباس و طارق بن زياد و ابن بطوطة و القفطان و حتى من الحريرة
لماذا لا يصور التلفزيون الجزائري هذه المخدرات التي تغرق بلادهم؟؟؟ حجز كميات من المخدرات آتية من الغرب فرصة يحلم بها العسكر … حتى انه اعتقل رجلين فقيرين في غرب الجزائر على و صورهما تلفزيون العسكر على انهما مهربين مغربيين !!!! قبضوا على زواليين بتهمة تهريب مخدرات و لم تحجز لديهما سوى بعض الجرامات !!!!!!!!!
متى سيأخد الداعية عمرو خالد الكلمة للدلو بدلوه و لسانه في الحرب الجارية على الأقصى! أليس الدفاع عن الأقصى من سبل الترقي و التقرب إلى الله؟ توحشنا طلعات السي عمرو خالد! أصبحنا من المعجبين! أليس الصمت تجاه جرائم إسرائيل دعما لها لتتمادى في إبادتها؟ عندما تسمع إسرائيل و ترى أن الشيوخ صامتون من أمثال و “وزن”، ألن تعتقد و تقدر أن الأقصى لا قيمة له عند المسلمين؟
من أراد أن يعرف مدى اغراق المغرب بحبوب الهلوسة الآتية من الجزائر فليذهب إلى سوق الفلاح في وجدة يقف بعض الوقت ليتردد عليه شباب يسأله عن رغبته في دواء الذي يقصد به حبوب الهلوسة حيث يكون مقر التزويد غير بعيد من السوق والحمد لله تم تكذيب الجزائر عبر الانتروبول والتي تدعي باغراقها بالمخدرات من طرف المغرب ( تبع الكذاب حتى لباب الدار)
و هم يغرقون المغرب بالمهاجرين و القرقوبي. فما الاخطر إذن. على الاقل الحشيش يجب أن يذخنوه لقطاء كوريا الشرقية كي يتداوو من مرضهم النفسي و فكرهم الإرهابي.
ابن تبون يتاجر في الكوكايين وتهريب المخدرات عبر الحدود مع تونس وموريتانيا بمباركة ومشاركة حراس الحدود الجزائرية. ويتهمون المغرب للغطاء على جراءمهم
تصنع الجزائر الحبوب الهلوسة وتروج المخدرات لكي ينسى الشعب همومه ولايهتم بالسياسة ولكي تغطي جريمتها تمسح المشكل في المغرب دائما مع أن المغرب نسي هذه الدولة الجارة التي اهتمت التفاهات