الأندلسي: "لقاحات المغرب" مضرّة وتدبير الحكومة لأزمة كورونا كارثي

في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أبدى عبد الجبار الأندلسي، الباحث في علم البيولوجيا الطبية بجامعة شيكاغو، تخوّفه من اعتماد المغرب على لقاحات لم تجتز نهائيا المرحلة الثّالثة من التجارب السّريرية، منتقداً المنهجية التي تتبعها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا”، و”عدم وضوحها بشأن اللّقاحات التي اختارها المغرب، وكذا عدم إجابتها عن بعض الأسئلة العلمية المطروحة”.
والبروفيسور عبد الجبار الأندلسي هو جامعي مغربي مستقر في أمريكا، درّس في عدة جامعات دولية في أمريكا وكندا، بعد حصوله عام 2001 على الدكتوراه في “علم الأحياء” من جامعة بوردو بفرنسا، كما شغل منصب أستاذ في علم المناعة في جامعة “شيربروك” بكندا، ومركز جورجيا للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة إلينوي في شيكاغو.
ضرر اللقاحات
يشير البروفيسور المغربي إلى أنّ جميع اللقاحات تعتمد على مولدات مضادّة تسمّى “antigène”، أساسها “البروتين الشوكي”؛ وتكمن الخطورة في هذا البروتين بالذّات، إذ يدخل في مُستقبِل أولا يكون في الغلاف الخارجي للخلية، ثم بعد ذلك يبدأ برنامج داخل الخلية يساهم في التعبير عن مواد تدخل في إطار “الاستجابة الالتهابية للخلية”؛ بينما قواعد تطوير اللقاحات تقول إنه يجب تفادي كل البروتينات التي تساهم في ضبط برامج جهاز المناعة.
ويبرز الجامعي المغربي من الولايات المتحدة أنّ “هذه التقنية تدفع خلايا الجسم إلى إنتاج أجسام ‘البروتين الشائك’ الموجود على سطح الفيروس، بما يؤدي إلى استجابة مناعية تحمي من العدوى”، بينما تظهر التجارب تطور الأعراض الجانبية عند المتطوعين الذين قاموا بتجريب “فايزر” عليهم، بحيث ظهرت عليهم علامات الحساسية، وهي نتيجة للمضاد الحيوي الذي تم اختياره.
الخطر الثاني، يقول الأندلسي، هو أن اللقاحات التي تعتمد على الفيروس “المقتول” مصنوعة عن طريق تعطيل مسببات المرض، إما عبر الحرارة أو المواد الكيماوية، وذلك من أجل تقليص شراسة الفيروس، وبالتالي تبقى فقط البروتينات الشوكية التي توجد في الغلاف الخارجي، وتدخل إلى جسم الإنسان وتتفاعل مع خلايا جهاز المناعة، وهو ما يؤدي في الأخير إلى خلق “ذاكرة مناعية”، تساهم في التعرف على الفيروس ومحاربته في كل مرة يتسلل إلى جسد الإنسان.
اللقاح المعطّل..
الإشكال الأول الذي يطرحه هذا النوع من اللقاحات هو أن مصدر الفيروس يظلّ مجهولاً، إذ إن طريقة قتله بالحرارة والمواد الكيماوية قد لا تكون فعالة، لأن المصدر مجهول؛ وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مرضية، ويمكن أن يعود معه الفيروس إلى نشاطه المعتاد ويؤدي إلى نتائج وخيمة، وفق الجامعي المغربي.
ويشير البروفيسور إلى أنّ “التطعيم باللقاح المعطل أو المقتول يحفز الجسم على صنع أجسام مضادة، ويهيئ المطعوم الخلايا المناعية لتذكر أنواع المستضدات التي تسبب العدوى، وهذا يسمح باستجابة أسرع للمرض في المستقبل”؛ بينما يبقى السؤال مطروحا في حالة ما إذا لم يتم القضاء على الفيروس المقتول نهائيا، وعاد إلى نشاطه المعتاد.
كما يتوقّف البروفيسور عند الأشخاص الحاملين للفيروس بدون أعراض واضحة، وهل سيتم تطعيمهم باللقاح، وقال إن “التحفظ الذي يبديه من هذه اللقاحات مرده إلى أن الوضع غير واضح في ظلّ عدم وجود أجوبة شافية عن هذه الأسئلة العلمية”.
تقييم حقيقي
وتوقّف المختص ذاته عند مردودية اللجنة العلمية وطريقة تعاملها مع الملف، موردا أنها لم تكن صائبة؛ “كما أن تدبير الحكومة للملف عرف كوارث، بدءا بتشكيك العثماني في وجود الوباء، وإلغاء عيد الأضحى، والدخول المدرسي الذي لم تحترم فيه التدابير الاحترازية”، وفق تعبيره.
كما قال الأندلسي: “نحن في حاجة إلى تقييم حقيقي.. الأمر يتعلق بصحة المواطنين”. وانطلاقا من تقييمه المبنية على سنوات من الخبرة، يشدد الجامعي المغربي على أنّ اللجنة العلمية لا تتواصل مع المغاربة، وزاد: “يجب استخلاص الدروس من هذا الوباء حتى إذا جاء وباء أكثر شراسة نواجهه بطريقة علمية”.
وفي ظلّ عدم توصل المغرب بأي لقاح مضاد لفيروس “كورونا”، اقترح عدد من الأطباء المغاربة تنويع مصادر اقتناء اللقاح وتجاوز منطق “التعامل الأحادي” مع شركة معيّنة، حتى تستطيع المملكة الوصول إلى تحقيق مناعة جماعية لدى المغاربة في أفق ماي المقبل.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما تؤكد السّلطات المغربية أنها لم تتوصل إلى حدود اليوم بأي لقاح، وبالتّالي فإن تاريخ بدء عملية التطعيم مازال يشوبه “ضباب”.
واكواك.هاهوا كال مضرة يعني سلبيات اللقاح كثر من ايجابياتو.راه بااينا حت معمرهوم وضحو لينا الصورة.
تحليل علمي و منطقي ، شكراً أستاد عبد الجبار الأندلسي
ها المعقول ..العجيب في كل المسؤولين واللجنة العلمية ووو..
هم يطمنوا فقط.وكل كلامهم كانهم يقومون بالدعاية والاشهار للقاح ..فبدل ان يكونوا موضوعيين ها السلبيات ها الايجابيات….ليكون الخطاب مقنع ….ولتصل الرسالة
لا اعرف سبب كل هذا التكتم و الغموض من طرف وزارة الصحة و هي التي صرحت غير ما مرة بانها ستعتمد الوضوح و الصراحة مع الرأي العام اذن يكفي الاخبار بكل بساطة بما وصل اليه اللقاح و هل تجاوز كل الاختبارات و هل هناك تحفضات و كل التفاصيل حوله دون تردد او حرج
الحمد لله،
أين هم المتفيقهون الذين يستهزؤون بمن يعارض التلقيح و يتهكمون عليهم.
فلينظروا إلى إحصائيات ( أسيادهم) في أوربا ممن يرفض اللقاح و هم طائفة عريضة.
الاموال التي كنا سنستثمرها في استقطاب مثل هؤلاء العلماء وتمويل بحوثهك ذهبت لجامعة كرة القدم وللمهرجانات الغنائية خلال سنين من التسيير الفاشل
في البداية كان الملك حفظه الله قام باجتماع مع اللجنة الطبية وتم الاتفاق علي انه سيتم الاخيار علي اللقاح الصيني الذي اثبت نجاعته وسيكون المغرب من الاواءل الذين سيتم تطعيمهم.الان تسرد روايات متعددة في عدم فعالية اللقاح ،في العرض والطلب في ادخال اللقاح البريطاني فاختلط الحابل بالنابل.
الاستنتاج واضح انه في المغرب سياسات عشواءية فاشلة ولا تستند لاي منظور معقلن .الله ايدير شي تاويل ديال الخير.المسووءلين اااااوتتتت.
انا على حق و الباقي خاطئون…اي منطق هذا…لا زلنا عند منطق خالف تعرف
بدون تعليق الكل واضح في المقال الله يلطف بنا ونجينا من شر الخلق
كلام منطقي عن التدبير الكارثي للوباء في المغرب للأسف. في خضم هذه الكارثة انتظرنا على الأقل و بفارغ الصبر استقالة كل من الوزير الأول وو زير الصحة. يا إما أن يكون المرء في مستوى المسؤولية أو أن يتركها لأصحاب الكفاءة. أقولها و من باب الغيرة على بلدنا الحبيب. اللهم احفظ هذا البلد.
الله يجيب من يقول الحق
بعد بلاغ الديون الملكي بخصوص اللقاح الصيني. خرج أصحاب البدلات البيضاء يطبلون بدون علم.. وبعد مرور اكثر من،شهرين ولم يظهر شيء في الافق. ها هو الرأي الآخر وان كان مغربي من خارج الحدود لكنه شرح الحالة.. وان شاء الله رأي الشعب في ابعاد اللقاح الصيني والروسي هو الذي سينتصر في الاخير ولو اقتضى الأمر شعب بدون لقاح
اولا، في المغرب الحكومة موظفة عند نظام معين وليس منتخب يعتمد على شخص واحد، فلا يمكن أن نتكلم على مسؤولية او محاسبة، في أهم شيء في حياة المواطنين وهي الصحة.
اما بخصوص كورونا، فعدد الكشوفات لا ترقى لعمالة في الدار البيضاء، والتهرب من المسؤولية، من يشتري، من من، وكيف، لا تخرج للرأي العام
هذا مصير الدول التي تقمع الأساتذة، وتهمل الأطباء ، وتحارب العلم والعلماء،
وفي مقابل ذلك يدعمون التفاهات وكل ماهو عديم الفائدة،
الآن ينتظرون اللقاح من أسيادهم الذين اهتموا بالتعليم والصحة.
إيوا دابا بديتو تعيقو ،هانتوما بديتو كاتراجعو غير بشويا بشويا لحقاش مرضيتوش ،راه في العالم واقعة مشاكل حول هاذ اللقاح و منظمة الصحة العالمية بدات كتخرج من مسؤولية الموافقة على أي لقاح ،أوبزاف ديال العلماء و المسؤوليين بداو تاياخذو الإستقلاقة ديالهم ،يعني راه كاين تشاش حول اللقاح، أتمنى من صاحب الجلالة التدخل السريع حول إتخاذ أي قرار راه هادشي تفرش عندهم
جدير بالذكر المرجو الحذر أو الوعي من الذباب الإلكتروني
هبلتونا وحمقتونا،، واش نديرو اللقاح أو ما نديروهش ؟؟
بروفيسور يقول بأنه صالح و يقي من كورونا،، فيأتي آخر ليقول العكس..لا نعرف هل الذي يقول بأنه صالح له مصلحة مع المختبرات، أم أن الذي يقول العكس يبحث عن الشهرة و ينتقم لأنه مهمش، ولم يستفد من الكعكة..
اولا المسار المهنى لهدا المتخصص فى البيولوجية لا يسمح له فى ابداء ليس رأيا بل يعتبرها حقيقة فلا هو بطبيب مختص فى البيولوجية ولا هو يشتغل فى ميدان الحوث الكلينيكية بل اجازة فى البيولوجية بجامعة بردو و سنتين فى شيكاغو ولم يرتد ابدا ادراج كلية الطب ولا مختبرات باستور و غيرها بل يطلق الكلام على عواهنه
شكرا جزيلا دكتور على هذه الايضاحات العلمية حول الفيروس و اللقاح المضاد وتعقيبا على ما تفضلت به ليست اللجنة المسماة بالعلمية وحدها من لا يتواصل مع المواطنين فالحكومة التي تبشر منذ دجنبر بلقاحها المجهول دافنة رأسها في التراب و تعتمد مقولة كم حاجة قضيناها بالسكوت عن الكلام عنها والذي يطرد العلماء و النبغاء من بلده و يحتفظ بالنكرة في مواقع المسؤولية عليه الوقوف في الطابور انتظارا للقاح قد يأتي و قد لا يأتي و ربما الأشخاص الموكول لهم ابرام مثل هذه الصفقات ينتظرون عمولات اكثر من المعروض ونحن نعلم علم اليقين انه في بلدنا لا توجد صفقة دون عمولة ونحن يعتبروننا مثل القطيع يسمع و يرى و ينتظر
باحث مغربي فعلم الأحياء و علم المناعة و..و…و..
واش هاد العلماء المغاربة القاطنين خارج المغرب و مكايستافد منهم المغرب والو وزايدينها بالإنتقاد و تكسير مجاديف بلدهم المغرب ماكيحشموش…؟
علاش اللي مايدخلوش لبلادهم ويتجندوا داخل المختبرات المغربية و يشمرون على دبلوماتهم و يبحثوا لينا على شي لقاح مغربي مائة بالمئة…
ماذا سيفيدنا إنتقاد ما وصل إليه الآخرون…؟
نحن في المغرب ننتظر كما تنتظر كافة الدول الإفريقية نصيبنا من اللقاحات التي ستصل أو ربما لا تصل….!
كفانا تشويشاً و انتقادات لا تسمن ولا تغني من جوع…
إصمتوا رحمكم الله…
نعم نفس المخاوف عبر عنها العديد من العلماءبخصوص البقاح الصيني شينوا .. والسؤال هو: ماذا لو بقي فيروس واحد او بضع فيروسات حية…داخل اللقاح. خصوصا ادا كانت الدولة المصنعة معروفة بالغش
بما ان الاخ له من العلم والخبرة ما يكفي حتى يرى كل هذه الامور لما لم يغير طريقة بحثه من البحث عن عيوب اللقاح الى البحث عن لقاح بديل يكون افضل مما يوجد الان بدل كسر المجاديف تطوعوا للمشاركة في الابحاث التي تنتج ام فقط لانه لم يتم الاهتمام بكم تخرجون بمثل هذه الخرجات العرف يقول عليك الا تعاض ما لم يكن لديك البديل
كلام موزون ن و علمي. لا يترك مجالا للمناقشة او الكلام الفضفاض.
إذا كان هذا إنسان خبييير ويقول هذا الكلام..فماذا تتوقعون من عموم المواطنين البسطاء…صراحة أفضل العمل بمبدأ “إتقوا الشبهات” وا المسؤولين راه وليتو كي القرد كلما تسلق الشجرة عاليا ظهرت مؤخرته هههه سيرو حتا تقادو نتوما لي لفوق وعاد هضرو اما دابا سوقكم خاوي
الحاجة الوحيد اللي بغينا ياخذو من اسرائيل هي محاربة الفساد ولكن هيهات كل من يتعامل مع حكومتنا ومسؤولينا يهمه فسادهم
قال لك مختص في توليد النساء هو رئيس العصابة باعونا رخاص للتجارب
انا من جهتي لا احتاج لاي تلقيح لقحت نفسي بالهدوء النفسي لا اتابع اخبار ولا تحاليل كورونا
أولا لا للإستعمال البروفيسور لتبرير عدم جاهزية اللقاح. و ثانيا لا لتصفية الحسابات بكتابة عناوين مجانبة لما قيل أضن أن البروفيسور قال أن اللقاحات أنتجت بسرعة لم تسمح بالإجابة عن بعض الأسئلة العلمية أو اجتياز بعض مراحل البحث. و لم يقل أنه مضر %100 بل هناك شك فقط.