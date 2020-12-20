الأندلسي يضع آخر اللمسات على مكتب نادي الرجاء

شرع رشيد الأندلسي، فعليا، في مهامه رئيسا للمكتب المديري للرجاء الرياضي، بإعلانه رسميا عن أعضاء مكتبه وتشكيله للجان الدائمة في تدبير شؤون النادي، إذ تم الاحتفاظ بأنيس محفوظ كاتبا عاما، علما أن المنصب المذكور خلق جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، بعد محاولات يائسة من مختلف فعاليات الفريق، لتنحية صاحبه من مهامه وتعويضه باسم آخر.

وحسب بلاغ النادي، عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”، فقد عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي اجتماعا برئاسة رشيد الأندلسي، رئيس النادي، خُصص لتشكيل أعضاء المكتب المديري ورؤساء اللجان الدائمة.

وبالإضافة إلى رئيس النادي، رشيد الأندلسي، نال خالد الإبراهيمي منصب النائب الأول للرئيس، وجواد الأمين نائبا ثانيا، فيما تم الاحتفاظ بأنيس محفوظ كاتبا عاما، على أن يساعده في مهامه حسن بهيج.

ويتولى سعيد وهبي مهمتين؛ ناطقا رسميا وأمينا للمال، لتعويض عماد هضور المستقيل، فيما يتولى أمين لعويدي منصب أمين المال المساعد.

هذا وتضمنت لائحة مستشاري المكتب المديري كلا من سليم الشيخ، ومحمد عرصي، ومصطفى دهنان، وأحمد مشكور، وسعيد الشرامي.

أما بخصوص اللجان الدائمة، فجاءت كالآتي:

-لجنة الشركة المساهمة لنادي الرجاء الرياضي: رشيد بنبراهيم الأندلسي

-لجنة البنيات التحتية: رشيد بنبراهيم الأندلسي

-لجنة شؤون الفريق الأول: خالد إبراهيمي

-لجنة تتبع الشؤون الإدارية والبروتوكول وتنظيم وتطوير مهن الملعب: جواد الأمين

-اللجنة القانونية والأخلاقيات والتأديب: أنيس محفوظ

-اللجنة المالية ومراقبة التدبير: السعيد وهبي وأحمد مشكور

-لجنة التنظيم الرقمي والعلاقات الخارجية: حسن بهيج

-اللجنة التجارية والتسويق والتطوير الرقمي: سليم الشيخ

-لجنة الصحة والتطبيب: محمد عرصي

-لجنة التنظيم والتكوين والتعليم والشباب: أمين لعويدي

-لجنة تنظيم التنقلات والسلامة ومرافقة الفريق الأول: مصطفى دهنان

-لجنة العلاقات مع المنخرطين والجمعيات والجمهور والعلاقات العامة: سعيد الشرامي