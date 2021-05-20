الأهلي يعتزم التعاقد مع الرجاوي "مالانغو نغيتا"

الأهلي يعتزم التعاقد مع الرجاوي "مالانغو نغيتا"
صورة: أرشيف
الخميس 20 ماي 2021 - 02:27

ذكر تقرير مصري، أمس الأربعاء، أن النادي الأهلي المصري يسعى إلى التعاقد مع الكونغولي بين مالانغو نغيتا، مهاجم الرجاء الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن علاء ميهوب، الرئيس السابق للجنة الفنية بالأهلي، رشح مالانغو وأمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، لتعزيز صفوف نادي “القرن” بدءا من الموسم المقبل.

ووصف ميهوب هداف الرجاء وسعيود بالثنائي الأفضل في مركزهما في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقيتين.

وطالب علاء لجنة التخطيط بالنادي “القاهري”، التي يرأسها محسن صالح، بمتابعة مالانغو واللاعب الجزائري بهدف ضمهما للفريق في الصيف المقبل.

الأهلي المصري الرجاء الرياضي بين مالانغو نغيتا نادي "القرن"

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