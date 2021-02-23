"الأوقاف" توضح ملابسات "الإحسان لتفريش مسجد"

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شريط فيديو لثلاثة أشخاص يلتمسون الإحسان العمومي من أجل تفريش مسجد بحي الحسني ببندباب بفاس، ويطلبون أن تتحمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مكافأة الإمام”.

وأضافت مديرية المساجد بالكتابة العامة للوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “لا يسعها إلا أن تستنكر استنكارا شديدا ترويج هذا الشريط والطريقة التي تصرف بها هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة”.

ومن هذه المخالفات، ذكر البلاغ “بناء قاعة للصلاة بالحي المذكور بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وفتحها في وجه المصلين خرقا لأحكام الظهير الشريف رقم 150-84-1 الصادر في 06 محرم 1405 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها”.

وورد ضمن المخالفات أيضا “بناء هذه القاعة بمنطقة محرمة البناء”، و”عدم احترام معايير البناء مما قد يعرض السلامة العامة للخطر”، و”التماس الإحسان العمومي بدون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الإدارية المختصة”، و”فرض الأمر الواقع، والمطالبة بعد ذلك بتسوية وضعية الإمام”.

وجاء في البلاغ أن الجهات المختصة تحتفظ لنفسها بـ”إمكانية اللجوء إلى القضاء بخصوص هذا الموضوع متى ارتأت ذلك”.