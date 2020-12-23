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‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • تجربة
    الأربعاء 23 دجنبر 2020 - 22:28

    إنها مجرد تجارب في شعوب العالم الثالث. وأنت تعرف ذلك…وأكثر.

    1
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