الإبقاء على إجراءات "الحجر الجزئي" يفاقم محنة البسطاء بالدار البيضاء

أثار القرار الحكومي تمديد إجراءات “الحجر الجزئي” غضب الشرائح المجتمعية التي تشتغل في القطاع غير المهيكل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية التي طالتها منذ بداية جائحة “كورونا” في ظل غياب بدائل ناجحة.
وقررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية، وذلك على خلفية ظهور سلالات جديدة فيروس كورونا المستجد في بعض الدول المجاورة.
وتعالت مجموعة من الأصوات المجتمعية المنادية بإشراك الهيئات المدنية في إعداد القرارات الحكومية، اعتبارا للوضعية الاقتصادية “المتردية” التي تعيشها كثير من العائلات بالدار البيضاء التي تحتضن كثافة سكانية مرتفعة بالمقارنة مع المدن الأخرى.
وتشتغل نسبة كبيرة من المواطنين في القطاع غير المهيكل، وهو ما كبدها خسائر فادحة منذ حلول جائحة “كورونا” بالبلاد، بعدما اضطرت الحكومة إلى اعتماد الحجر الصحي الكلي لمحاصرتها، قبل أن يتم اللجوء إلى الحجر الصحي الجزئي تبعا للوضعية الوبائية.
وفي هذا الصدد، قال المهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع للشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء، إن “كثيرا من الفئات الاجتماعية تضررت من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، خاصة تلك التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، ضمنها النساء العاملات في الحمامات التقليدية”.
وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النساء العاملات في الحمامات التقليدية يواجهن مصاعب كثيرة نظرا إلى قرار الإغلاق الممتد طيلة العام الماضي، في ظل عدم توفرهن على أي تغطية صحية، وعدم استفادتهن من دعم اجتماعي يضمن لهن العيش الكريم”.
وأوضح الفاعل المحلي أن “المؤسسات المنتخبة لم تقدم مقترحات بديلة لدعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا، خاصة أن الدعم الحكومي لم يشمل كل شرائح المجتمع”، موضحا أن “مالكي القاعات الرياضية بالمدينة وجدوا أنفسهم في وضعية مزرية بسبب الديون المتراكمة عليهم”.
وشدد المتحدث على أن “قرار تمديد الإجراءات المتخذة لا يستحضر المقاربة التشاركية مع المواطنين”، محذرا من “حدوث انتفاضة اجتماعية مستقبلا في حال ما استمرت الوضعية على هذه الشاكلة، ما يتطلب إشراك الهيئات المعنية في إعداد الإجراءات الحكومية التي تهم أزمة كورونا”.
الناس اللي كياخدوا هاد القرارات لا يعيشون وضعية صعبة والذي لا يعيش هذه الوضعية الصعبة لا يحس اطلاقا بمن يعانيها مثل الم الأسنان لا يحس به الا الموجوع به و الباقي حكايات
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق انسان عد مكفى معى الوقت خرجو على الناس بزاااف كورونا دازت في المغاربة كملين وعادي مرض مكيستهلش هدشي حيتاش لمريض بزااف هو خاصو يحضي نفسه ليموت ماشي انسان تيترزق الله خرجتو عليه سد حل سد…. كاين لخدام على عائلة فيها 7 ناس حتى طبقة المتوسطة هي لكلات دق بزااااف اما مزلوط مولاف مسكين
حكومة عايشة من خيرات البلاد لا يهمها لا اقتصاد و لا شعب. الله يجعل البركة في الفوسفاط و المناجم و …
كل العالم عرف انتفاضات مجتمعية بما فيها فرنسا و أمريكا إلا المزرعة التعيسة التي كلما زاد فيها ضغط المخزن على الناس إلا و تعالت أصوات العياشة و الطبالة من القاع أن عاش المخزن و عاش الصهاينة و الموت للجزائر***
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا لم تغلق المقاهي رغم كثافة الزبائن و مجتمعين على طابلة وحدة و الحمامات و النوادي الرياضية مغلقة و المحلات الماكلة عيب يسدو و كنتمنى يجيب ش غضب من عند الله اللي يسد العالم كلو و ش كارثة اللي تزحف كلشي لان الحكومة ما راعاتش ناس دراوش ش ساد و ش حال يارب يارب زلزل العالم لكي يرو قوتك
محذرا من “حدوث انتفاضة اجتماعية مستقبلا .
نتفهم صعوبة …الوباء لكن الحياة لا يمكنها التوقف….و المصاريف و المتطلبات لا تتوقف…
كيف لي للمسؤول حكومي يتقاضى 70.000 درهم يوقف عمل فئة تبحث عن ربح 100 درهما في اليوم…
عيقتو …على الدراوش…
خلاصة القول….ما كاين والو…فهاد البلاد السعيدة….غار لي يقولبك و يضحك عليك….اللفت
الكل متضرر أرباب الحمامات وعمال الحمامات وغالبية المواطنين الذين لا يملكون حمامات منزلية خصوصا في هذا الفصل الذي يشهد انخفاضا في درجة الحرارة وصبر الناس قد نفذ. ..
والفنا الميزيرية غير ايزيدوا شي عام اخور.والله ماضايعين غير اللي لاباس اعليهم اما المازاليط عايشين كيف ديما .
المؤسسات عجبها تخدم هكا حيث هما لي مستافدين بنادم مرتاح كيتخلص. تجي تلقى عامل تيعطيك موعد حتا فيه 6 أشهر ولحماق هذا أخد رخصة سياقه لي كانت فنهار دبا 6 أشهر أو وخا تكون باغي تسوق طائرة
طيابات الحمام لا يمكن اخدهم كمثال حيث ان مدخولهم اليومي يفوق 500 درهم بشهادتهم… و مدخولهم الشهري هو 4 اضعاف مدخولي كموظف… القطاع الغير مهيكل فيه بزاف الخدمات لي فيهم الفلوس و بنادم لي خدام فيه ما ماكايديرش حساب دواير الزمان… و من الفوق ما كايخلصو ضرائب لا والو داك المدخول عندهم صافي ماشي بحالنا لمقهورين ديال بصح.. لتضررو هم الناس للظروف ديالهم هشة سواء كانو بالقطاع الغير مهيكل ولا موظفين بسطاء.
لكا الله يا فقير والله نحنو مستخدون في الحمامات مابقا عندنا والو وتجمعت لنا ديون كثيرة لا تعويض تاواحد ماشاف فينا
كورونا لن تغرب عنا حتى ولو بالتلقيح والعالم كله يعرف دالك ولهدا من يتخد متل هده القرارات أن يتخدها كما ولو طبقها على نفسه لأنه لا يعقل أن تمنع أرزاق العباد وامتالك ينعمون في نعيم ورخاء مطلق
حكومة منافقة يقولون لك حريصون على صحة المواطن وعندما تأخد زوجتك للولادة يتركونها مرمية على الارض وهي تصرخ من الالم، قد يظنون بانهم سوف يفلتون من الحساب لكن عند الله سوف يحاسبون على الصغيرة قبل الكبيرة