الإجرام يضرب بقوة في سلا .. شاب يذبح ويحرق 6 أفراد من أسرة واحدة

عاد الإجرام ليضرب بقوة في مدينة سلا صباح اليوم السبت، حيث استيقظ سكان حي الرحمة الشعبي على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة، بعد إقدام شاب من العائلة على ذبحهم جميعهم.
وشرع الجاني في تنفيذ جريمته الشنعاء حوالي الساعة الرابعة صباحا؛ إذ عمد إلى ذبح أفراد عائلته الستة، ومنهم رضيع بالكاد أكمل شهره الثاني. ولم يكتف فقط بذبحهم، بل عمد إلى إيقاد النار في المنزل لحرق جثثهم.
وحلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية مجهزة بشاحنة كبيرة لإطفاء الحريق، وعناصر الشرطة التي ما زالت تباشر أبحاثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.
الجريمة الجديدة التي كان حي الرحمة مسرحا لها، والتي سبقتها جرائم قتل مروّعة، أعادت إلى الواجهة موضوع تعزيز الأمن بمدينة سلا، التي تعد ثاني أكثر مدينة مغربية من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء.
في هذا الإطار، قال الفاعل الحقوقي التهامي بلمعلم إن الأمن في مدينة سلا يبذل جهودا كبيرة من أجل محاصرة الجريمة واستتباب الأمن بالمدينة، لكن شساعة مساحتها وكثافتها السكانية تحدان من فعالية الجهود المبذولة.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تواتُر وقوع الجرائم الشنيعة في مدينة سلا أصبح يفرض إنشاء ولاية أمن بها مستقلة عن الرباط، وتعزيزها بإمكانيات بشرية ووسائل لوجستيكية كافية لتمكين العناصر الأمنية من القيام بدورها بفعالية.
واعتبر بلمعلم أن الجريمة التي هزت مدينة سلا صباح اليوم، “ما هي إلا نتاج لحالة الضياع التي تعيشها فئات عريضة من شباب المدينة، بسبب البطالة التي يرزحون تحت وطأتها، وتعاطي شتى أنواع المخدرات”.
وانتقد الفاعل الحقوقي مدبّري الشأن العام بمدينة سلا على عدم توفير فرص شغل للشباب، “في مقابل اندثار فرص الشغل التي كانت متاحة من قبل، حيث تم إغلاق الورشات الموجودة في الحي الصناعي بحي الانبعاث الشعبي”.
وأضاف قائلا: “كان هذا الحي الصناعي يشهد حيوية ونشاطا اقتصاديا، واليوم خُريت المعامل التي كانت تشغّل الشباب وأصبحت مرتعا لتعاطي الكحول والمخدرات، ومن الطبيعي أن ترتفع نسبة الجريمة”.
الأمن فقط لن يحل المشكل، فترسيخ الوازع الديني وتطبيق شرع رب الأرباب كفيل بقطع جذور الجريمة.
المرجو تطبيق عقوبة الاعدام هذا هو الحل لتفادي كثرة جرائم القتل
حي الرحمة، وشي رحمة ما فيهش، الله يرحمهم جميعا، ها هما اخرجو الجمعيات عاوتاني اقولو لا للاعدام
أصبح الوطن مشتل الإجرام.والقادم أعظم.لك الله يا وطني.
لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب إعدامه
عمر الفقر و البطالة ما كانو السبب الاول للجرائم و القتل و الدعارة و غيرهم. كفى من تقديم الاعذار، شحال مم واحد فقير و بطالي و صابر. الدولة و الحكام هم من وراء هاته المصائب. طلقين للبزناسة و صحاب القرقوبي اللعب و مخليين المجرمين كا يتعداو و يقتلو و يغتاصبو فالناس. ياك كا يجبدو المتطرفين من قاع الخابية؟ مالهم ما يهنونا من صحاب القرقوبي و غيرهم.
المقاربة الأمنية الصرفة لا يمكنها محاربة الجريمة.. الكل خاص يتجند كل من موقعه.. الله يلطف
الغبي هو من يفعل نفس التجربة و ينتظر نتائج أخرى
ماذا تنتظرنون من جيل مُهمش و مُفقّر غارق وسط الجهل و المخدرات.
جهلتو الشعب و حصلتو فيه
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
قال الفاعل الحقوقي أن الأمن يبذل جهودا كبيرة، هذا فاعل أمني مخزني ماشي حقوقي، الأمن ببساطة لا يفعل شيئا مجرد جولات استطلاعية لا تفي بالغرض، ثانيا هل الإجرام مرتبط بعدد البوليس أو عدتهم، الفقر و البطالة و الأمية و قمع المخزن و الشعور بالذل و المهانة في دولة المخزن تجعل الإنسان يخرج من إنسانيته و يتحول الى وحش، اتقوا الله يا مطبلين للمخزن فلن ينفعكم ذلك.
يجب دراسة سبب هادا الإجرام في نضري سببه هو المخدرات من الحشيش القرقوبي……ادا يجب محاربة تجار المخدرات وحتى المستهلكين كما تفعل تونس وسجنهم بأقصى العقوبات من 10 سنوات إلى 30 عام
الاجرءات الامنية لا يمكنها لوحدها أن تقضي على الجريمة. يجب رد الاعتبار للمدرسة ولدار الشباب وللمسجد وبطبيعة الحال فرص العمل.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله اكبر اللهما ارحمهم برحمتك الواسعة يارب هنا تنرجعو نجاوبو دوك الجمعيات لي كيدوي بدون راي المجتمع بل من دوافع خارجية على الغاء عقوبة الاعدام يالله بانو الجمعيات او جاوبونا على العقوبة لي يستحق هاد الوحش الغير ادمي
للأسف قلة وعي بعض الأزواج بسبب ضعف تعليمهم و ثقافاهم تجلعهم يفكرون بطريقة غبية جدا و بعيدة عن المنطق و حتى الدين الذي يستخدمونه كذريعة عن طريق القولة الشهيرة في الأوساط الشعبية (غا يتزاد برزقو) أو نساو بلي الإسلام حث على التوكل و ليس على التواكل … ها هوا لي غا يتزاد برزقو قتل أو ذبح عائلة على قدها … الأبناء مسؤولية عظمى لي ما قدش عليها إبعد منها .. الملوك و كبار رجال الأعمال والدين واحد جوج أو بنادم ما عندو عشاء ليلة والد ستة أو سبعة أو عشرة … سيأتي بعض فلاسفة زمانهم و يقولون لي الناس كانو معدمين أو ولاو مهندسين و أطر … أنا لا أتكلم هنا عن 0.001 % بل أتكلم عن 99% من المئة من أبناء الفقراء لي كايخرجو شماكرية أو شفارة و مرضى نفسيين و أخلاقهم تحت الصفر و يصبحون كجراثيم كبرى لديها أرجل و أقدام نراها بدون مجهر …
هانتا دبحتيهم وحرقتيهم وحتى رضيع لا حول له ولا قوة قتلتيه اشنوا ربحتي كاع ؟ اشنو هي هاد الحاجة كاع اللي تخليك دير جريمة يهتز لها عرش الرحمن تقتل ستة اشخاص من عائلة واحدة ومنهم رضيع ؟ واخا يكون السبب يعطيوك تحكم الارض مديرش هادشي.. الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة خالدين فيها وانت عقابك الحقيقي يوم الحساب ان شاء الله جهنم خالدا فيها وبئس المصير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تنعيشو البطالة والفقر والضياع والتبواق لكن ماقتلناش حتى مش أسي التهامي.نتمنى إعدام هاد المجرم ويتوقف بناء الأحياء العشوائية كحي الرحمة
البطالة ليست مبررا للقتل ولزهق ارواح العباد….هذه الظواهر الاجتماعية المشينة ماهي سوى نتيجة طبيعية للفساد وسوء التسيير والمحسوبية وعدم معاقبة المفسدين…الله يرحم هؤلاء الاموات والله يرفق بالمغاربة جميعا.
في وجهة نظري أن الدولة في مصلحتها تفشي الجريمة وانحراف الشباب . لكي لا يطالب الشباب حقهم في ثرواث البلاد .
بحيث أن فلوس الشعب المغربي كتخلص بيهم ماما فرنسا الشوماج المواطنين ديالها .
ومشكل انتشار الجريمة سبابو الدولة
الدولة ماباغاش تخرج الفلوس توظف الشباب فالأمن.
ليطرح السؤال إيمتا غادين نجيبو العز لراسنا ومانبقاوش مدلولين أمام الدول العظمى ؟
أين الحقوقيين المطالبين بعدم تطبيق الإعدام ما رأيكم في هذه الهزة الأرضية الجريمة الشنعاء. هل مازلتم مصرون على العناد و توظيف الأقلام الجائرة… اتحبون ان يذبح عائلتكم يا حقوقيين و ان يحكم الجاني ب عشر او عشرين سنةو يعيش فوق السلك في السجن و يخرج منه غول؟
لايمكن لعاقل تنفيذ جريمة شنعاء كهذه الا اذا كان مريضا عقليا .
زيادة على اغراق البلاد بالمخدرت من كرف المافيات التي نشات في فترة التسعينات من قبل بعض المغاربة المهاجرين من ايطاليا خصوصا .
اضافة الى مشكلة الهجرة من البادية للمدينة ما خلق مدينة بلا هدف مع اهمل المسيرين المحليين ، اضافة لسوء التربية والتي تمثل اهم سبب في الانحراف الذي تشهده سلا ومدن اخرى . ولا نرى مواكبة الاباء لاولادهم اطلاقا . الا من لاحم ربه . لو كانو في اليابان لتمت محاسبة ابائهم اولا ، فهذه الحادثة الشنعاء بسلا تاكد ان الاسرة لا تحصد سوى ما زرعته . ورحم الله اولاؤك الضحايا فدنبهم الوحيد انهم اخطؤو في تربية ابنهم ، وتركوه ضحية لرفقاء السوء في فترة مراهقته .
مارأي عالم البلابلا عصيد في هذه الحريمة مجرم يذبح ستة أشخاص بينهم طلل رضيع لقد خلق حناننا وإنسانيتنا المرضية جرائم غير مسبوقة وأصبح المجرم يجد في السجن مكان للترفيه والترويح عن الذات واستعادة لياقته وكلنا يعرف مجرمين داخلين خارجين من الحبس ولم تؤثر فيهم برامج إعادة التأهيل أي أن السجن كعقوبة لم يعد يؤدي دوره
ومع ذلك فنحن لانريد أن نجرح إنسانية مثقفينا أو نعرضها لما قد يضر بها أو ينغص عليها وهي ترى مغتصب الطفل عدنان يحكم عليه بالإعدام بل هناك بعض المثقفين من شدة التأثر والحزن أمضوا أياما لايشربون غير الويسكي ولايأكلون غير الكافيار مساكن
المشكل هبا ليس مشكل أمن بل هو مشكل الصحة النفسيةو العقلية، فالمرض النفسي كالقنبلة الموقوتة .
لاحولا ولا قوةً الا بالله اللهما ارحمهم واغفر لهم جميعا.
انا لله وانا اليه راجعون ..لا حول ولا قوة الا بالله …كل يوم لا يمر الا وتقع على مسامعنا اخبار مشؤومة لجراءم متعددة …ليس السلوك هدا من شيم المغاربة ..وليس هذا العنف في معاملتنا اليومية ..هكدا كانت السنوات الفارطة…وتغير الحال هذا له جدور واسباب متعددة ..ولا يجب ان نلوم الامن الوطني ..لانه لا يمكن ان يراقب كل ركن وبيت ومكان ..عناصره واعية وعاملة كل جهدها ..ان نلوم سياسة المدينة وممثليها ومستثمريها هو الواقع ..عندما يضيع الشغل يبقى المراهق والشاب عرضة للشارع وللانحراف وما يليه …عندما تتنكر الاحزاب للشباب وتهمشهم ولا تؤطرهم للمواطنة والاستقامة في السلوك يقعون في فراغ يدفع بهم لما اخطر …عندما يغيب التكوين التربوي داخل الاسرة تغيب القيم والاخلاق ..هدا ما يجب التفكير فيه ..خلق فرص للشغل ..التاطير المهني ..التربية على القيم ..الشعور بالمواطنة ..
ومحاربة مروجي المخدرات باقسى العقوبات …
بغض النضر عن البطالة والفقر والجهل ورغم الجهود الأمنية المبذولة يبقى السبب الرئيسي في انتشار الجرائم هو انتشار المخرب الوحيد الدى دمر المغرب هو (القرقوبي) لدلك يجب أن تعالج الامور من المنبع من يبيع هو المعني الأول وأيضا من يتركون هده الاسلحة المدمرة أن تدخل للبلاد أنه القرقوبي الجزائري
ربما هو شخص أكل حقه من طرف الورثة فلم يحتمل أن ينعموا بما غنموا على حساب تشرده وضياع حقه المسلوب ولكن رغم ذالك أنا ضد شرع اليد وان كنت ألتمس الأعذار لكل مجرم صنعته الظروف .