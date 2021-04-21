"الإجهاض غير القانوني" يوقع بمولدة في قبضة الأمن

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، زوال الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحقيق في الأعمال الإجرامية المنسوبة إلى مولدة يشتبه في تورطهما في ممارسة الإجهاض غير القانوني بمنزلها.

وحسب مصدر أمني، فقد أوقفت عناصر الدائرة الأولى للشرطة المولدة، التي تبلغ من العمر 56 سنة، وهي في حالة تلبس بحيازة أدوية وعقاقير ومعدات تستخدم في ممارسة الإجهاض بطريقة غير قانونية داخل مسكن عائلتها بوسط الناظور.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، في انتظار مواجهة المعنية بالأمر بالمنسوب إليها.