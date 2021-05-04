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‫تعليقات الزوار

3
  • انا
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 00:23

    كاريكاتور واعر معبر جدا عن استغلال فقر الناس في الانتخابات. دائما متميز رسام كاريكاتور هسبرس تحية له

    2
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  • يسرى
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 00:53

    كاريكاتتريست ذو خيال واسع وذكاء خارق في فن المتعة والتسلية، تحياتي

    1
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  • دكوس بريك
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 00:53

    حزب المخزن الوحيد الذي يلتجء لهذه الافعال لان الاحزاب الاخرى محاصرة ومراقبة في حين حزب الزعيم المظلي المدلل يصول ويجول امام صمت غريب لاصحاب الحال في اطار التهييء لنموذج تونس بنعلي او مصر مبارك !!

    2
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