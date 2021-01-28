الإدارة الأمريكية الجديدة تتفادى التراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء

تفادى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، في أول مؤتمر صحافي له، الرد عن سؤال صحافي حول موقف إدارة بايدن من قرار اعتراف الرئيس السابق بمغربية الصحراء.
ورغم الضغوطات التي يقوم بها اللوبي الأمريكي الموالي لجبهة البوليساريو، لم تصدر الإدارة الأمريكية أي تعليق على قرار دونالد ترامب إلى حدود اليوم؛ إذ باءت محاولات السناتور جيم إينهوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، بالفشل مرتين خلال جلستين للمصادقة على تعيين كل من وزيري الدفاع والخارجية.
وفي رده على سؤال صحافي حول اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء والمبيعات العسكرية ومبيعات إف-35 للإمارات العربية المتحدة والمبيعات للمملكة العربية السعودية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن “تؤيد اتفاقات إبراهيم بشدة”، مردفا: “نعتبر أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها والدول الأخرى في المنطقة تطور إيجابي للغاية، لذا أثنينا عليه ونأمل أن تكون هناك فرصة للبناء عليه في الأشهر والسنوات المقبلة”.
وأضاف بلينكن: “نحاول أيضا التأكد من أننا نفهم بشكل كامل أي التزامات قد تم التعهد بها لتأمين تلك الاتفاقيات، ونحن نبحث في هذا الموضوع الآن”.
واعتبرت الصحافة الجزائرية أن ما جاء في تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن بلينكن حينما قال بمجلس الشيوخ: “بعض الحوافز التي قدمت للدول الأربع لتحسين العلاقات مع إسرائيل تستحق نظرة فاحصة”، بمثابة عزم إدارة بايدن التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، في تأويل خاطئ لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية.
وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحافية، أن افتحاص الإدارة الجديدة لقرارات ترامب، خصوصا الإستراتيجية، هو “إجراء إداري روتيني مع تغير القيادة، وذلك للسماح للقيادة الجديدة بفرصة مراجعة مؤقتة، تأكيدا على التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلا عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى”.
وشدد مسؤولون أمريكيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” على أنه “أمر عادي أن تقوم الإدارة الجديدة بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة”، وعلى أنه “رغم هذا التوقيف المؤقت ستعود معظم الصفقات لتأخذ طريقها إلى الأمام في التنفيذ”.
ويرى خبراء أن افتحاص إدارة بايدن لقرار ترامب بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لا يعني التراجع عن هذا الاتفاق الذي نشر ضمن وثائق البيت الأبيض والأمم المتحدة، وتغيرت إثره خريطة الحكومة الأمريكية لتشمل الأقاليم الجنوبية، وجاءت إثره أيضا استثمارات بالملايير إلى المغرب والمنطقة؛ وذلك خلافاً للتفسيرات التي راجت في اليومين الماضيين على وسائل الإعلام الجزائرية.
وقال الخبير في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية، سمير بنيس، إن السيناريو الأقرب هو أن “تحافظ الإدارة الأمريكية الجديدة على قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، والإقرار بالتغيرات التي طرأت على الملف خلال العقدين الماضيين، وكذا تغيير الوضع القانوني للنزاع واتساق قرار ترامب مع الموقف المبدئي الذي اعتمدته واشنطن منذ عقدين من الزمن، وهو دعم التوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية على الصحراء”.
وأوضح سمير بنيس، تعليقاً على أول ندوة صحافية لوزير الخارجية الأمريكي، أنه “لو كانت لدى الإدارة الجديدة أي نية لسحب الاعتراف بمغربية الصحراء لقام بلينكن بتأكيد ذلك، خاصةً أن بعض الصحافيين حاولوا دفعه إلى تقديم إجابة واضحة”.
وقال الخبير ذاته، في تعليق على صفحته “الفيسبوكية”: “هذا لا يعني أن هذه المعركة حسمت بشكل نهائي. لا شك أن الجزائر وحلفاءها سيستمرون في استعمال كل أوراقهم في الأيام والأسابيع القليلة القادمة من أجل تغيير الوضع وتكبيد المغرب هزيمة دبلوماسية. ومع ذلك، إذا استمر المغرب في العمل في الكواليس وفي صمت- كما جرت العادة- من أجل الحفاظ على مكاسبه، فإن محاولات ومكائد الخصوم ستذهب أدراج الرياح”.
مدام ملكنا على قيد الحياه لا خاوف على المغرب ستبقي الصحراء مغربية سوا ء اعترفت امريكا او تعترف. اصبعنا على زناد لكل أعداء المغرب.
قرأت الموضوع امس في نيويوك تايمز ، وقال ايضا بعض حوافز تتعارض مع الاعراف دولية ، ماذا يقصد بهذا الكلام ؟ كان يقصد مغربية صحراء بكلامه !
عندما تجاهل الوزير سؤاله ذكره الصحافي وقال والمغرب ؟
فرد عليه الوزير اليهودي بتحريك رأسه للأسفل وبنظرة تاقبة كأنه قال له أسكت أو شيئ من هادا القبيل
يال الروعة كم أثلج صدري
للمعلومة فقط ف إدارة بايدن برمتها يهود !
مغربيمدام ملكنا على قيد الحياه لا خاوف على المغرب ستبقي الصحراءة سوا ء اعترفت امريكا او تعترف. اصبعنا على زناد لكل أعداء المغرب.
ندعوا إلى مزيد من فتح القنصليات بالصحراء المغربية ونقول للجزائر انك تعيشين على السراب وكان الأولى بالأموال التي توزع يمينا وشمالا بما فيه ما يقدم لبوزبال ان تصرف على الشعب الجزائري الدي صار يعيش أزمة تزود بالمؤن بما فيها الحليب
الجزائر تتمنى ولكن امنياتها ستذهب ادراج الرياح لان الله سبحانه لا يريد الظلم ان ينتصر ولهذا الجزائر ستكون هي الخاسرة في جميع الأحوال المغرب اخد صحراءه والاعداء الى الجحيم نحن مغاربة لسنا جزائريين اهدنا حقنا من أغنى الدول وتأتي دولة لا تساوي شيء وتريد اخد حقنا هذا شيء صعب على الجزائريين فهم لم يتواجدوا الا البارحة
وأنا أقول للجزائر والمرتزقة.. “عشم إبليس في الجنة” بلهجة المصريين
ههذ ليس الحقيقة بل أجاب انهم يدرسون كل الخطوات التي اقدم عليها ترامب والتي لاتتفق مع القانون الدولي يعني الجواب واضح
الصحراء مغربية شاء من شاء وكره من كره.
لا تحلموا يا عجزة العساكر في الجزائر اتقوا الله في الشعب الجزائري فقد انهكتموه. مكانكم الثكنات ، اللعبة انتهت . الشعب الجزائري عاق بيكم.
الإدارة الأمريكية سياسة و احدة . و الرئيس يتغير كل إنتخابات. ليس ترمب و لا غيره من والرؤساء من يقرر . هناك لوبي يتحكم في كل شيء. هناك مصالح و أمريكا لا ترى إلا مصلحتها .
الحسن الثاني ارتكب كارثة عندما قال بتدويل ملف الصحراء وفتح مكتب تابع لامم المتحدة في العيون المينورسو وكثرة المتدخلين المبتزين او المستنزفين للمغرب فرنسا امريكا اسبانيا روسيا اغلب الدول الاوربية دول الاتحاد الافريقي دول امريكا الاثنية بعض الدول العربية جميعهم يغيرون مواقفهم اليوم معك وغدا عليك تدويل الحسن الثاني لملف الصحراء كارثة واستنزاف وابتزاز لن ينتهي للمغرب
الكرة في ملعبنا لسنا في موقف قوة لكي يناقش بعض الرجعيين عندنا هل نطبع ام لا. بالعكس نحن في امس الحاجة لاعتراف امريكي بصحراءنا وثمنه تطبيع حقيقي مع اسراىيل نحن الرابحون من بين كل الدول المطبعة لاننا في الحقيقة لا نطبع بل نحيي الرحم مع اخواننا المغاربة هناك. التبعكيك لن ينفعنا في شيء يجب تعيين سفير مغربي بدولة اسرائيل حالا وحبذا زيارة ملكية بدون شروط لأن هناك مواطنين ذوو اصل مغربي كثر. يجب التسريع بالتطبيع واغتنام الفرصة التاريخية والا ستتراجع امريكا عن اعترافها
والله لن تتراجع الادارة الأمريكية عن اعترافها بمغربية الصحراء لأنها أمريكا العظمى وليست (جمهورية الكابرانات) إنها دولة المؤسسات .حسبنا الله ونعم الوكيل في جار السوء.سياكلون بعضهم لا محالة
الإدارة الجديدة والقديمة والمستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخد القرارات السيادية كما في دولة الكراغلة حيت الديكتاتورية والعشوائية ولهدا لن تستغرب اليوم لعدم حملهم لقبهم التاريخي كوميديا عفوا البدويين كما أطلق عليهم الرومان والاغريق.
العلاقات المغربية الأمريكية كانت دائما علاقات واضحة ومستمرة على نسق واحد بعكس علاقتها مع الجزائر التي كانت تميل للمعسكر الشيوعي قبل أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قوة واحدة بعد انهيار كل دول المعسكر الشرقي .
لم و لن تتراجع إدارة بايدن عن الإعتراف بمغربية الصحراء فالمغرب حليف أمريكا الأول في إفريقيا
و الجزائر تسبح في فلك أخر مع دول لن تنفعها في شئ
كل محاولات الجزائر ضد المغرب ستذهب ادراج الرياح لأن الخطاب الدبلوماسي الجزائري لا مصداقية له ونظام سياسي متذبذب وبدون قيادة شرعية متكونة من عسكريين عجزة يمتصون دم الشعب الجزائري.ولن يحصدوا إلا مازرعوه من شر ضد جيرانهم شرقا وغربا.
المناورات العسكرية في تندوف وقصف الكركارات وغيرها من الشطحات الديبلوماسية الجزائرية هو سيناريو لإثارة انتباه إدارة بايدن بان المنطقة تعرف مشاكل أمنية قد تشعل حربا وبالتالي دفع الحكومية الامريكية الجديدة لإلغاء الاعتراف..
يجب ان نعلم جيدا أن ادارة بايدن لا تستطيع التفكير في موضوع الغاء القرار الامريكي المتعلق بالصحراء المغربية .
لأن الاتفاق مرتبط و مكبل باتفاقات ابراهام المقدسة لدى الادارة الامريكية .رئيس الوفد الاسرائيلي .المغربي اليهودي مئير بن شبات اللذي تكلم مع الملك بالدارجة و حوار حميمي و واحترام و وقار .هو وحده يستطيع مجابهة البوليساريو و العسكر الجزائري و المغتمنين من اعضاء الكونغرس الامريكي بالاموال الجزائرية و جنوب افريقيا و…و…
منصبه مستشار الامن القومي الاسرائيلي .
أكرر
مستشار الامن القومي الاسرائيلي .
الدبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية مبهرة لنا و صادمة للجزائر .
قبل اعتراف ترامب بالامتداد المغربي في الصحراء واثتاءه و بعده لن يتغير في الأمر شيئ لان المملكة متواجدة هناك كيف ما كان الحال و نحن مستعدون لتفاوض لمئات السنين و كيف ما كان الحال الا ان هذا الحال سيتغير وبقوة حينما ستفكر مرتزقة البوليساريو في الاقتراب من الصحراء اما غير ذلك من ردهات الامم المتحدة و العواصم الاروبية من أجل التفاوض نحن مستعدون وعلى اساس واحد السيادة من البوغاز الى الصحراء و على المرتزقة ان تفهم و بعد سلكهم لتفاوض و الحرب الان وكما يزعمون لم يتغير شيئ و لهذا المتغير الوحيد و الذي قد ينفعهم أكثر من ترامب و بايدن هو سقوط عسكر فرنسا لكي يتحرروا من قيدهم و ان تكون لهم كلمة غير ذلك تندوف و ما حولها هي جمهوريتكم ..
صاروخ أرض جو لعمي شين الريحة عفوا شنقريحة وبوقادوم والباعة المتجولون في أدغال إفريقيا ولاسيما جنوبها الذي تكثر فيه الامراض بكل أنواعها
اللهم ياذا الجلال والاكرام جفف أبيار الغاز والبترول من حقول الجارة الشرقية واجعله منقرضا كما إنقرض الحليب اللهم إجعل العصى بين يدي المعسكر الشرقي ليقاتل بعضه البعض وجنبنا فتنتهم
ما انا وهؤلاء القوم لا ينامون إلا بذكر المغرب
على المغرب أن يرمي عرض الحائط بالمغرب العربي فهو لبس كذلك لا لفتح الحدود وأنا من الذين يؤيدون طرد الديبلوماسيين الجزائريين شر طردة والاتجاه صوب إخواننا المشارقة والسلام ختام
من الطبيعي جدا أن تتأخر الإدارة الجديدة وتلعب ببعض المفردات المطاطية حتى يستفيد اللوبي الموالي للجزائر من حلب البقرة الجزائرية لأنه بمجرد إقرار الإعتراف ستتوقف البقرة عن الحليب
* إذا عدتم عدنا .
* إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء مرهون بتطبيع المغرب مع إسرائيل .
* إذا تم تراجع أمريكا أو تلاعبها في ملف الوحدة الوطنية ، فإن التطبيع
يصبح في مهب الريح .
هل فهمتم الان لمادا تم الانقلاب على السيد ترامب لانه لا يمارس سياسة النفاق والخداع. رجل صريح و يحب حل المشاكل كما انه الرئيس الاكثر غيرة على مصالح بلاده. اين الان يامن كان يسبه عن جهل. ها سيدكم بيدن الدي كنتم تتمنوه ان يكون رئيس. الديمقراطيين اليساريين داءما ينحزون الى الانفصاليين. الطامة الكبرى ان غالبية المغاربة ذوي الجنسية الامريكية يصوتون على هدا الحزب الدي يعادي مصالح بلادهم وهدا يدل على قلة وعيهم السياسي.
لنكن واقعيين. امريكا سوف تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء و بيع الطائرات للامارات.
على المغرب ان يكون حذرا في تقديم المعلومات عن الارهاب و يستعملها ورقة للضغط.
ماراثون المغرب مع المرض الجزائري لازال طويلا.
المفتاح في إسرائيل وتل أبيب، يجب على المغرب أن يقوي علاقاته واتصالاته مع اليهود المغاربة خصوصا بإسرائيل للضغط في اتجاه تثبيت القرار الأمريكي على أرض الواقع، وبعدها فليشرب الأعداء من ماء البحر، مادامت أمريكا واليهود معك، فالابواب كلها ستفتح لك.
The recognition of the Moroccan sovereignty of its territories had rattled the Algerian generals and the separatists . I predict that the Algerian hardline stance on this issue will soon crumble . There approach is now far from the international approach that will support morocco in the next time. The sahraouis of tindof are just a minority of poor people forced to stay there. The majority are now inside the country in morocco they have jobs houses and money. And all what need for normal live. Thanks to israel and to the moroccan Jewish community everywhere in world for the work thry have done for there country. We really love you all
ياعسكر. ياشطيحة اتبهدلتو. وسرتو اضحوكة .في شوارع العالم كل حتى طيور اللي كانت عيشة. فااجزاءر هربت من وجوهكم الى الصحراء المغرببة. وهي تغني فالسماء فرحانة وتفول عاشت الحرية الصحراء مغربية