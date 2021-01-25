"الإذاعة والتلفزة" تكرم الفعاليات الرياضية المتألقة

بمناسبة الحفل السنوي للإذاعة الوطنية الخاص بتتويج أفضل رياضيي السنة بالمغرب، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في حفل إذاعي محدود من حيث الحضور أقيم باستوديو الطيب العلج بمقرها المركزي، بتكريم عدد من الأطر والفرق الرياضية الوطنية التي تألقت خلال سنة 2020.

ونظرا لغياب المنافسة الرياضية خلال الموسم المنصرم، باستثناء كرة القدم، يقول بلاغ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، توصلت به هسبريس، فإن دورة هذه السنة من هذا التقليد السنوي الذي تنظمه الإذاعة الوطنية منذ سنة 1979، تميزت بالاقتصار على تكريم المتوجين في اختيارات تشجيعية لبعض الأسماء والجمعيات التي تجاوزت الظرفية الاستثنائية لوباء “كوفيد-19″، وبصمت على نتائج مهمة، وذلك بناء على نتائج الاستفتاء الذي أجراه قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية وسط ممثلي 48 من الأقسام الرياضية بمختلف وسائل الإعلام الوطنية.

وفي هذا الصدد ضمت لائحة المكرمين طارق السكيتيوي، مدرب فريق نهضة بركان لكرة القدم، وجمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، علاوة على فريق الرجاء البيضاوي المتوج بلقب البطولة الاحترافية الوطنية خلال الموسم الماضي، وفريق نهضة بركان الفائز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لتأهله إلى نهائيات كأس العالم، والمنتخب الوطني لكرة اليد المتأهل إلى بطولة العالم.

وسيرا على عادة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلقة بالتكريم والاعتراف بمواردها البشرية، ضمت لائحة المكرمين ضمن فئة الفعاليات الإعلامية خلال دورة هذه السنة من الحفل، المهدي إبراهيم وإبراهيم الفلكي، اللذين سبق لهما الاشتغال بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفاء وتقديرا للخدمات الجليلة التي قدماها للإعلام الإذاعي الرياضي بالمغرب.

وتنفيذا لتوجيهات فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يضيف البلاغ، بثت فعاليات حفل التكريم مباشرة على أثير الإذاعة الوطنية في حلقة خاصة من برنامجها العريق “الأحد الرياضي”، وتضمن فقرات متنوعة، ومداخلات وشهادات لعدد من الفعاليات الرياضية والإعلامية في حق المكرمين، وفي احترام تام للبروتوكول المتعلق بالتدابير الاحترازية.

وفي هذا الصدد، حضر لتسلم ذرع التكريم عن فريق الرجاء البيضاوي، سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم النادي، ومجران عبد المجيد، مسؤول نادي نهضة بركان لكرة القدم، وكذلك هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، بينما حضر عن المنتخب الوطني لكرة اليد، عبد الرحمان الودغيري، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل الإذاعي السنوي تختتم به الإذاعة الوطنية برمجتها الرياضية السنوية، التي تبلغ سنويا 530 ساعة بث، أي ما يمثل 6.13% من النسبة العامة لبث الإذاعة الوطنية، و”تعكس المكانة التاريخية والمستمرة للرياضة في شبكة برامج الإذاعة الوطنية، التي تحرص على تأمين المواكبة الإعلامية لكل الأحداث الرياضية الوطنية والدولية، مع إيلاء اهتمام خاص بالفرق الوطنية في مختلف الأصناف الرياضية وبمختلف مستوياتها”، يورد البلاغ.