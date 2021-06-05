إرهابيون يسلبون أرواح العشرات شمال بوركينافاسو

قُتل ما لا يقل عن 114 مدنيا في ساعات قليلة، ليلة الجمعة السبت خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو، خلّف أحدهما حوالي مائة قتيل؛ وهو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء أعمال العنف الجهادية عام 2015.

وقع الهجومان في المنطقة المسماة “المثلث الحدودي” بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تشهد هجمات دامية مستمرة ينفذها جهاديون مفترضون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ضد مدنيين وعسكريين.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الهجوم حدث “ليل الجمعة السبت حين شنّ مسلحون عملية دامية في صلحان، في إقليم ياغا” في شمال البلاد”. وأضاف أن “الحصيلة لا تزال مؤقتة وتشير إلى مائة قتيل، رجالا ونساء”.

وسرعان ما أكدت الحكومة، في بيان، الهجوم والحصيلة “المؤقتة”، لافتة إلى أن الضحايا كانوا “مدنيين قتلوا بدون تمييز على أيدي الإرهابيين” وأنه تم “حرق منازل عديدة وسوق” في قرية صلحان.

وأضاف البيان الحكومي: “إثر المأساة التي تسببت بها قوى الظلام، تقرر إعلان حداد وطني لمدة 72 ساعة، من منتصف ليل 5 يونيو إلى الاثنين 7 يونيو الساعة 11:59 مساء”. كما أكد أن “قوات الجيش والأمن تعمل على قدم وساق لتحييد هؤلاء الإرهابيين وإحلال الهدوء لدى السكان”.

وفي رسالة تعزية لعائلات الضحايا، ندد روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بـ”الهجوم الهمجي” و”الشائن”. وأضاف: “يجب أن نظل متماسكين ومتحدين ضد القوى الظلامية”.

وحسب مصدر محلي، فإن “الهجوم، الذي تم الإبلاغ عنه قرابة الساعة الثانية فجرا (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، استهدف أولا موقع ميليشيا” داعمة للجيش، ثم “استهدف المعتدون المنازل ونفذوا عمليات إعدام”.

وصلحان قرية تقع على مسافة نحو 15 كيلومترا من مركز إقليم ياغا، الذي شهد عددا من الهجمات المنسوبة إلى جهاديين في الأعوام الأخيرة.

وكان شريف سي، وزير الدفاع، قد توجه برفقة قادة عسكريين إلى المكان في 14 ماي، حيث أكدوا أن الوضع عاد إلى طبيعته إثر عمليات عسكرية عديدة.

14 قتيلا إضافيا

جاء الهجوم في أعقاب هجوم آخر في وقت متأخر مساء الجمعة، استهدف قرية تدريات الواقعة في المنطقة نفسها، وقُتل خلاله ما لا يقل عن 14 شخصا؛ بينهم مدني من المجموعات المسلحة الداعمة للجيش.

ويأتي الهجومان بعد أسبوع من هجومين آخرين في المنطقة نفسها، أوديا بأربعة أشخاص؛ بينهم اثنان من عناصر ميليشيا “متطوعون للدفاع عن الوطن”.

وأنشئت “متطوعون للدفاع عن الوطن” في دجنبر 2019، وهي تخوض عمليات إلى جانب الجيش وتؤدي مهام مراقبة واستعلام وحماية، ويتلقى عناصرها تدريبا عسكريا أساسيا لأسبوعين. كما أنهم يتعقبون آثار الجهاديين وغالبا ما يقاتلون مع الجيش، وقد تكبدوا خسائر فادحة تجاوزت 200 قتيل منذ عام 2020، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

بين 17 و18 ماي، قُتل 15 قرويا وعسكريا في هجومين على قرية ودورية في شمال شرق البلاد، حسب حاكم منطقة الساحل البوركينية.

ومنذ 5 ماي، تصاعد عدد الهجمات الجهادية، وشنّت القوات المسلحة عملية واسعة النطاق في منطقتي الشمال والساحل.

وعلى الرغم من الإعلان عن العديد من العمليات المماثلة، فإن القوات الأمنية تواجه صعوبات من أجل وقف دوامة العنف الجهادي، الذي أودى بأكثر من 1400 شخص منذ عام 2015 وتسبب بنزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.