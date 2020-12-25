الإسباني بنعلي يقترب من قيادة "سندباد الشرق" .. ووادو ينتظر مليار سنتيم

حدّدت إدارة نادي مولودية وجدة لكرة القدم هوية المدرب الجديد الذي ستُناط به مهمة قيادة الفريق، خلفا للمدرب الحالي عبد السلام وادو الذي يتجه مسؤولو “فارس الشرق” إلى الاستغناء عن خدماته، بعد الخلافات الكبيرة التي نشبت بينهما.
وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن المكتب المسير للمولودية، برئاسة محمد هوار، قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع المدرب الإسباني من أصل مغربي بيدرو بنعلي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يُحاول مسؤولو الفريق الوجدي منح المدرب الجديد صلاحيات كبيرة من أجل إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة وإعداد مجموعة قادرة على المنافسة بقوة ضمن منافسات “البطولة برو”.
ووفق المصادر نفسها، فإن بيدرو بنعلي قد حط الرحال بمدينة وجدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جالس رئيس المولودية محمد هوار واتفق الطرفان على العقد الذي سيجمعهما، إذ يوجد المدرب “المنتظر” للمولودية بأحد فنادق المدينة على نفقة النادي؛ وهو ما يؤكد أن الأمور تتجه إلى تعيينه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم إيجاد حل لفك الارتباط بالمدرب الحالي عبد السلام وادو.
وارتباطا بالموضوع، فإن وجود رئيس مولودية وجدة خارج أرض الوطن خلال الفترة الماضية هو العامل الذي تسبب في تأخير المفاوضات بين إدارة النادي وبيدرو بنعلي، كما أن رئيس المولودية يُحاول أن يفك ارتباط وادو بالنادي بأقل الأضرار؛ لأن فسخ العقد من جهة واحدة سيُكلف خزينة “سندباد الشرق” ما يُقارب 960 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر مطلعة لهسبورت بأن هذا العقد، الذي يجمع وادو بإدارة الفريق الوجدي، يُلزم كل طرف قرر فسخه من جانب واحد بصرف قيمة الأجور الشهرية المتبقية في العقد، علما أن مدرب الفريق الوجدي يتقاضى 18 مليون سنتيم شهريا إضافة إلى 20 ألف درهم كتعويضات عن السكن وسيارة التنقل، ليصبح مجموع الرواتب التي سيحصل عليها وادو في حال إقالته من جانب واحد ما مجموعه 960 مليون سنتيم.
ويعيش نادي مولودية وجدة مشاكل كبيرة بسبب الأزمة المالية التي يواجهها الفريق، كما أن الخلاف القائم بين المدرب عبد السلام وادو وإدارة النادي أدخل الفريق في أزمة وفوضى غير مسبوقة.
يشار إلى أن مولودية وجدة يحتل المركز الأخير في الترتيب العام للدوري الاحترافي، برصيد نقطة واحدة من تعادل وثلاث هزائم.
عجيب أمر كرة القدم ؟؟ مبالغ فلكية هنا وهناك !! يكفي ان يفسخ النادي عقد المدرب ليعيش المدرب حياة البدخ طول حياته وهو نائم !!
المولودية الوجدية مشات مع الغرناطي
وًالغرناطي مشى مع المولودية . اصبحت هذه العبارة يرددها الوجديون الحقيقيون القدامى بعد ان اختلطت الامور في وجدة بكراع الكلب كما يُقال.
الوجديون الجُدد الذين في غالبيتهم دخلوا لاول مرة الى وجدة في اواخر الثمانينات و التسعينات رفضوا ان يكون لهذه المدينة تاريخ و هوية و رفضوا ان يُسمى الملعب الشرفي بوجدة باسم المرحوم مصطفى بلهاشمي حتى لا يذكرهم هذا الاسم بامجاد المولودية العظيمة و التي كان ابناء وجدة البررة هم من يحملون قميصها و الدفاع عنها داخل و خارج وجدة
و لكن اذا تصدّر للرياسة خاملٌ٠٠جرت الامور على الطريق الاعوج. ضاعت وجدة رياضيا و فنّيّاً و دينياً ووو
لان الوجديين الحقيقيين تركوا للكسالى الساحة بما فيها . صلاة الجنازة على المدينة الالفية رحمكم الله
هوار ليس بالمسير الجيد. يجب تعيين رئيس جديد للمولدية. مليار سنتيم… إنه هدر المال العام.
وادوو شخص متميز و خلوق ولكن لم يستطيع فرض نفسه أمام المسييرين واللاعبين. فانعدام التجربة هي السبب. لو كان متمرسا لاستطاع فرض نفسه داخل النادي. السبب هي الإدارة. يسعون لمدرب بأقل تكلفة ولكن في الأخير يدفعون الاضعاف المضاعفة.
كان على الإدارة مساعدة وادوو لانها تعلم بأنه غير متمرس.
لماذا تعاقدتم معه لفسخ العقد بعد شهر او شهرين إنه سوء تدبير. يجب محاسبة المسييرين. وإعطاء وادوو جميع مستحاقته فلو درب في اووروبا لما تعاملوا معه هكذا نحن نستخف بأبناء جلدتنا ونعضم الأجنبي.
السلام عليكم.سعداتوا شكون بحالوا.خدم غير شوية وسلخ فعباد الله وغايدي مليار السنتيم.حتى أنا غاتخرج نسلخ فعباد الله فالحافلات ربما يعطيوني واخا غير نصف مليار سنتيم حيت أنا ماشي طماعة غير شوية.امزح فقط ولكن شر البلية ما يضحك.ها فلوس الشعب فين كاتمشي.الملايير تخرج شهريا وسنويا وعند فسخ كل عقد والمصيبة كاتمشي فواحد الحاجة كاتخرب فعقول الشباب وكاتسبب فالشغب وفي تكسير ممتلكات الناس ماشي فموازين لي كايجي غير مرة فالعام ومزال الشركات الكبرى هي لي كايمولوه من جيبها مثل شركة اتصالات المغرب وكوكولا وأديداس وغيرهم من الشركات المعروفة للدعاية لمنتجاتهم في العالم وماشي فلوس الشعب
تبدير مال الشعب مليار سنتيم من اجل اسبوعين من التدريب انها فوضى غير مسؤولة من طرف المسيرين