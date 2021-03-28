"الإسلام السياسي" يتشبث بدعم مخططات جبهة البوليساريو في موريتانيا

رغم تنديد حزب العدالة والتنمية المغربي بخطوة مماثلة سابقة، استقبل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني “تواصل”، ذو المرجعية الإسلامية، مجددا، وفدا عن جبهة البوليساريو الانفصالية.
وخصص محمد محمود ولد سيدي، رئيس الحزب الموريتاني، لقاء رسميا مع وفد انفصالي بقيادة البشير مصطفى السيد، مستشار إبراهيم غالي المكلف بـ”الشؤون السياسية”؛ وذلك مباشرة بعد استقباله من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال الحزب الموريتاني الإسلامي إن اللقاء مع وفد من جبهة البوليساريو “جرى في أجواء أخوية، وكان فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين الشعبين الموريتاني والصحراوي، وخلاله قدم الوفد الصحراوي عرضا مفصلا عن مستجدات القضية الصحراوية، وما تطرح من تحديات على المنطقة وانتظارات الصحراويين من الأشقاء والجيران في موريتانيا”، بتعبيره.
محمد محمود ولد سيدي، رئيس حزب “تواصل”، أكد “موقف حزبه الثابت من القضية الصحراوية، وحرصه على كل ما يعزز الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي، القائم على الحياد الإيجابي، المعني بوجود حلول سلمية عادلة تضمن الحقوق وتحقق السلام”، وفق تعبير البيان على صفحة ولد سيدي الرسمية بموقع “فيسبوك”.
ويأتي استقبال الحزب الإسلامي للقيادي الانفصالي، رغم توجيه نشطاء صحراويين وموريتانيين رسالة احتجاج إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ضد استقبال مصطفى السيد في القصر الرئاسي بنواكشوط، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وكان البشير مصطفى السيد موضوع شكايات عديدة رفعت ضده أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة في قضايا الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والإبادة الجماعية والتعذيب، والتي وجهت إليه اتهامات حول مزاعم ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنين من تندوف وموريتانيا.
وبعد التقارب المغربي الموريتاني، يواصل القيادي الانفصالي مبعوث إبراهيم غالي إلى نواكشوط عقد لقاءات موسعة منذ أيام مع تنظيمات سياسية موريتانية، في ظل حديث عن عزم الرئاسة الحالية تغيير موقفها وتجميد اعترافها بـ “الجمهورية الوهمية”؛ لأن الحياد الإيجابي كما تدعي موريتانيا، وفق متابعين، يقتضي تبني موقف الأمم المتحدة الذي لا يعترف بهذا الكيان الانفصالي.
وسبق لحزب العدالة والتنمية، الذي يحضر مؤتمرات حزب “تواصل” الإسلامي باستمرار، أن ندد في بيان رسمي بخصوص “استضافة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح الموريتاني “تواصل” لمسؤول في الكيان الانفصالي المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
وعبر “إسلاميو المغرب” عن استغرابهم من خطوة نظرائهم الموريتانيين، وشدد “البيجيدي” على أن هذا الاستقبال “لا ينسجم سياقيا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين”، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية “يعبر عن رفضه التام والمطلق لهذه الخطوة الخاطئة والمؤثرة سلبا على علاقات حزبينا”.
للتذكير الإسم السياسي لموريطانيا. هو الجمهورية الإسلامية الموريتانية…
ما بقى ما يعجب . الدولة للي دير فيها الخير تردها لك بالشر . بحال موريتانيا بحال الجزائر كلهم في الهوى سواء . والله يحفظ المغرب من الأشرار
الاسلام دين الوحدة وليس دين الشتات وهو بريئ منهم ،الصحراء في مملكتها والمملكة في صحرائها والبوليساريو في جزائرها الى ان تقوم الساعة .لن نسمح في حبة رمل واحدة وانتهى الكلام.
السلام عليكم
هدا مخطط جهنمي كبير لخلق فتنة بين المسلمين، ومتزعمتهم الجزائر ومصر… لاكن بأيد غربية وروسية واسرائيلية.
انظروا حولكم، لقد أشعلوها حربا قي شرق الدول العربية العراق سوريا، لبنان، اليمن…العداوة بين قطر والسعودية….
و من بعد وسط المنطقة العربية ليبيا تونس مصر ليبيا.
الآن هم يخططون لحرب في غربها، المشكل لما تنهى الجزائر وبيادقها باسم الإسلام والدم المشترك، يزيدون استكبارا.
هذا يعني أن المغرب مقصر، مورتانيا تلعب على الواجهتين وعلى المغرب أن يغير طريقة تعامله مع هذه الدولة المنافقة فإما أن تكون صديقي أو تكون عدوي وصديق عدوي عدوي حتى إن ادعا أنه صديقي. قطعو عليهوم الماء والضو، لا خضرا ولا نعمة وغاديين يجيوكوم على ربعة ديال الرجلين
الموريطانيون بحال لي ياكل الغلة ويسب الملة.
تدمير حزب البيجيدي معنويا اضعفه خارجيا , و بالتالي فقد فقدنا كرة كان يمكن اللعب بها مع نظيره في موريتانيا.
حتما و من منطلق ايديولوجي سيكون قرار الحزب الاسلامي الموريتاني فقط نصرة لنضيره المغربي , الذي لابد له من التدخل فورا من اجل اقناع الموريتانيين.
رفعت الاقلام وجفت الصحف
الصحراء مغربية
إنتهى الكلام
نقطة ضعف الاسلاميين هي الفلوس
من سمع الدعم يقول بانه معنوي
على الحزب الإسلامي المغربي الرد بالمتل واستقبال رئيس القبائل وإعلان دعمه له حتى النصر وهدا سيكون بادرة لفتح عهد جديد مع المطالبين بالاستقلال عن عسكر الجزائر أما موريتانيا فإننا نعلنها ان المغاربة مستعدون لاسترجاعها لأنها تعتبر ولاية من ولايات المغرب ….اتمنى من هسبريس النشر والحياد التام
ينبغي إرسال وفود من الصحراويين المغاربة لملاقاة هؤلاء الاحزاب الموريتانية وشرح كيفية التعاون والتشاور بدل الاقتصار على المسؤولين الرسميين ،هذا الحزب الموريتاني قد يجهل تماما بان هناك شعب كبير صحراوي في المناطق الجنوبية يحمل راية المغرب ويدين ببيعة أمير البلاد.
منذ متى يدعم حزب إسلامي بين قوسين حركة شيوعية انفصالية،هذا اصلا خروج عن مبادئ الإسلام.
تعلق غريق بغريق ولا يجد منفد سوى الغرق إما عن طريق الجزائر او موريطانيا او اسبانيا
فهاؤلاء هم اعدء المغرب فعليه ان يدري كيف يستنزفهم اجمعين
الإسلام برئ من جماعة عميل المخابرات البريطانية حسن البنا و الجاسوس سيد قطب .
ماعلى المغرب إلا التسلح ب : الدرونات والطائرات والصواريخ والأسلحة الفتاكة ( باش لي هضر يرعف ) ، بالموازات مع العمل الدبلماسي مع من هم نواياهم معتدلة
غريب وًعجيب امر هذه التيارات الاسلامية !
الجبهة البوليساريو ذات التوجه الماركسي الستاليني تلتقي بحزب الاخوان المسلمين !
او فيه حقائب مالية جزائرية من اجل فك العزلة عن البوزبال !
الدول تدعوا الى الوحدة و الخرب يدعون الى التفرقة مثل الشياطين ،
ادا كانوا فعلا مسلمين ، الاسلام يدعو الى الوحدة
اما اذا كانوا من تيار العسكر الحقي الذي اهلك المنطقة باكملها فذلك شيئ اخر.
هؤلاء داوعش في جبة ممثلين حزبيين…فكر قطاع الطرق والعصابات يتماهى ويتماشى الى حد كبير مع الاسلامويين
يجب الرد بالمثل أن تقوم قوى من المجتمع المدني الصحراوي وشيوخ القبائل والأعيان والمنتخبين بزيارة مماثلة وطلب لقاء رئيس جمهورية موريتانيا ورؤساء الاحزاب وهيئات المجتمع المدني الموريتاني وعقد لقاءات صحفية لدحر مزاعم قطاع الطرق لأن المواطنين الصحراويين المغاربة أدرى بخبايا البوليزاريو وداعميهم جنيرالات بوخروبة وذلك لإقناع الساسة ااموريتانيين بالملموس والمشروع المغربي للحكم الذاتي.
عندما ياتي البعض عن ذكر مفاهيم كضمان الحقوق و تحقيق السلام، فاعلم انه محرد استهلاك انشائي و تفريغ للمفاهيم من اي معنى.
هؤلاء عقول مخربة لا يرجى منها خير، نرجو من كل عاقل ان يوجه وجهه نحو الأحياء، اما الاموات فلن تسمعك ولو استغرقت ازلا تنادي.
لم تنفع معهم الادعاءات الاشتراكية قلبوها للإسلامية.
الله يلعن اللي ما يحشم
متى ستقوم الجمعيات الحقوقية في المملكة المغربية والمحامون الغيورون على حقوق الإنسان برفع دعوى قضائية ضد من قتل آباءنا وإخواننا وشرد أسرنا وحجز النساء والأطفال في مخيمات الذل والعار.
وقال الحزب الموريتاني الإسلامي إن اللقاء مع وفد من جبهة البوليساريو “جرى في أجواء أخوية، وكان فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين الشعبين الموريتاني والصحراوي …..اجواء اخوية فهمناها اما تعزيز العلاقة …..؟ أش غايدي المقص من الضس…انتوما مكحطين وهما جيعانين كيف ستفيدون بعضكم…!!!!!!!
ماذا تنظر من حزب إسلامي اخواني سوى الخراب أينما تواجدوا والا خربوا البلاد في تونس في مصر في ليبيا في……….هم يحللون ويحرمون ويصدرون فتاوى وكأنهم معصومين ويضننون انهم أذكياء ولكن أكبر الأغبياء هو من يصطف في مصافهم لانهم خطيرين على الديموقراطيات .
وهنا نقول الاخوانيين الاسلامويين في موريتانيا مستهلكي حليب الناقة وبولها أن مواقفكم و فتاويكم في المزبلة لأنكم مازلتم تعيشون في بداية الجاهلية.
اش من اسلام عندهم..هل ديننا الحنيف يدعو الى التفرقة وقطع صلة الرحم واختطاف الابرياء وسجنهم في مخيمات القهر…
المسترزقون بالاسلام الى مزبلة التاريخ …المغرب بلد التنوع الثقافي الديني واللغوي ….الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها ….
مريتانيا هي منطقيا عمالة من عمالات المغرب …الجزاير ارض مغربي اقطتعها الاستعمار الفرنسي
..سياتي زمان نسترجع فيها ما لنا …..
تتكلمون عن هدا ااحزب و كأنه له وزن و حق الفيتو في الآمم المتحدة ، مثل هده الآحزاب لا تعرف إلا الماديات و المصالح الشخصية و مستعدة لتبديل الكندورة لمن يؤدي أكثر لو كان يعرف قيمة الإسلام لحكم بالحق و الحق مع المغرب
….وذلك مباشرة بعد استقباله من طرف الرئيس الموريطاني الغزواني .
يعني أن يستقبل وفد البوليزاريو من طرف رئيس موريطانيا شيء عادي ومقبول . وأن يستقبل نفس الوفد من طرف حزب ذي مرجعية اسلامية ليس بالامر العادي والمقبول ويستحق التنديد.
هضرة الدراري :
المغرب كيف حبس الماء والضو على إسبانيا بالقطع مع التهريب المعيشي والتلويح بأن المغرب مغاديش يكون هو البوليسي ديال الهجرة، شفنا كلنا موقف الضعف ألي ولات فيه إسبانيا رغم القوة ديالها الإقتصادية والسياسية…ودابة جا الوقت باش المغرب يقطع الماكلة والشراب على هذ الجيعانة ديال موريتانيا حيت هذ القوم مكتنفعش معاهم لغة الحوار والحزارة…لابد من مساومتهم صراحة، بغيتو المؤن والسلع تعتارفو بالصحراء مغربية، مبغيتوش شوفو المرتزقة ديال بوليزاريو والجزائر يعطيوكم البنان ألي ملقاوش حتى هوما…يبدو أن ما كتبته بحال الهضرة ديال الدراري الصغار ولكن فكرو معايا مزيان واش هذ الدولة ألي الإقتصاد ديالها واقف على الإمدادات ألي كتوصلهم من المغرب أشمن طريقة تخليهم يشدو معانا الطريق.
المغرب في صحراءه احب هذا المسمى الحزب الاسلامي او كره !!! وما محل هذا الحزيب من الاعراب !!!
ان هذا الحزب الموريتاني يجعل نفسه معادية للمغرب عندما استقبل ممثل قطاع الطرق .لهذا لجميع الأحزاب المغربية ان تقف ضد هذا الحزب المتخلف الذي سيؤدي إلى توتر العلاقات بين المغرب موريتانيا .رغم انف قطاع الطرق والحزب الي استقبلهم فالصحراء مغربية إلى الأبد ودعم هذا الحزب لقطاع الطرق يذهب الى الجحيم
هل الصورة المصاحبة للمقال توثق للقاء الذي دار بين الحزب الموريطاني
و وفد البوليزاريو . أن كان كذلك يصعب التمييز بينهم.
تستقبلون قطاع الطرق
وخا عليكم راكم معروفين
المهم قضيتو الغرض
تدكرت رحلة مبرمجة بتركيا و المرشد كان يتكلف بجمع الاموال للدخول لمطعم او لمنتجع سياحي و رحلة بحرية و كل شيء و كل هدا حتى يوفر الليرات و هدا متعامل به هناك و بما ان المرشد اسمه احمد فعندما كنا راجعين في الباص نادت عليه لبنانية و قالت له مازحة
احمد اخدت
….
كما يقول المغاربة
واش خديتي الباي ديالك
أي إسلام هذا الذي يناصر الباطل على الحق وهذا يجر على موريتانيا مذلة الملة والدين إن كان لهم حظ منها وستلحق بالجزائر التي تاريخ لها. إن لم تستحي فإصنع ما شئت ولكن ليس بالدين الإسلامي السمح. قبح الله سعيكم.
هو فعلا اسلام سياسي، يفرق و لا يوحد.. يدعو للوحدة في المشرق و يقسم المغرب.نفس اسلام جارتنا الشرقية .اسلام الذءاب الملتحية المنافقة..فلو فعل المسلمون مثلهم و قسموها الى دويلات للصحراء و الوديان والجبال لما و صل الإسلام حتى الجزاءر و موريتانيا..
الأمور الكبيرة تحسم مع الكبار وبدون ضجيج أ ما الاقزام فضجيجهم لا يتعدى جلسة شاي تحت خيمة مغربية الصنع وشاي صيني من النوع الرديء كاشاربيه.