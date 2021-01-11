الإسماعيلي يشكر المغرب والرجاء ويطمح إلى نهائي كأس محمد السادس

تقدم علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، بالشكر الجزيل للسلطات المغربية وإدارة الرجاء الرياضي على الاستقبال الذي حظيت به بعثة “الدراويش” بعد وصولها إلى المغرب، استعدادا للمباراة المنتظرة اليوم الاثنين، لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفي تصريح خص به “هسبورت”، قال علاء وحيد: “نشكر المغاربة على حسن الاستقبال، وصدق من قال إن المغرب ومصر شعب واحد، لأننا نشعر كأننا في بلدنا الثاني. وقد سبق للإسماعيلي أن لعب بالدار البيضاء سنة 2015، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا، لهذا لدينا انطباع جميل عن المملكة المغربية”.

وأكد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي أن فريقه لم يحتجّ على تغيير ملعب المباراة لأن العلاقة التي تجمع الفريقين قوية جدا، “كما أن فعاليات الفريق المصري تفهمت عامل القوة القاهرة، بعد تضرر أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، جراء التساقطات المطرية الأخيرة”، بتعبيره.

وتابع وحيد: “نتنافس مع الرجاء على كأس غالية تحمل اسم ملك المغرب، وهذا يعني لنا الكثير، كما أن فريقنا حصد نتائج سلبية في الدوري المحلي، لا تعكس أبدا قيمة الأسماء التي يتوفر عليها الفريق، ولا التاريخ المجيد للدراويش، لهذا نسعى إلى مصالحة جماهيرنا من خلال هذه البطولة العربية”.

وأوضح علاء أن فريقه في مباراة الإياب سيكون مختلفا تماما عن الوجه الذي ظهر به ذهابا، مشيرا إلى أن “الفريق الأصفر” صار أقوى من السابق بعد تعاقده مع عدد من الأسماء المميزة. وأضاف أن فعاليات الإسماعيلي “ترى الرجاء بمثابة الأسد الجريح، الساعي إلى التعويض بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال إفريقيا”.

“الفريقان معا لهما دوافع كثيرة لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، مما يؤكد أن المباراة ستكون قوية وممتعة، ونتمنى أن نتأهل إلى لقاء النهاية، والأمر نفسه بالنسبة لفريق الرجاء، والأهم أن يكون التباري يُشرف الكرة المغربية والمصرية والعربية بشكل عام”، يزيد المتحدث باسم النادي الإسماعلي.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي سيستقبل ضيفه الإسماعيلي المصري لحساب إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم الاثنين على أرضية الملعب الكبير بمراكش بداية من السابعة مساء، علما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح “الدراويش” بهدف نظيف.