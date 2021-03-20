الإصابة تحرم "ماسينا" من إكمال مباراة "واتفورد"

غادر الدولي المغربي آدم ماسينا أرضية الملعب متأثرا بالإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعت، اليوم، فريقه واتفورد بنادي بيرمينغهام لحساب الجولة الـ38 من منافسات “التشامبيونشيب” الإنجليزية، وهي المواجهة التي انتهت لصالح أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وشارك ماسينا أساسيا في هذه المواجهة، قبل أن يضطر إلى مغادرة “المستطيل الأخضر”، بعد تعرضه للإصابة في حدود الدقيقة الـ67، تاركا مكانه لمواطنه أشرف لزعر.

ومن المنتظر أن يُسجل ماسينا حضوره للمرة الأولى مع “أسود الأطلس” خلال المباراتين المقبلتين، بعد أن رفض الدعوة في وقت سابق، غير أن الإصابة التي تعرض لها اليوم ستضطره إلى إجراء فحوصات طبية دقيقة للحسم في مشاركته مع العناصر الوطنية.

ورفع نادي واتفورد رصيده من النقاط إلى 78 نقطة، محتلا بذلك الرتبة الثانية في سلم ترتيب البطولة الإنجليزية، بعد الفوز الكبير الذي حققه اليوم على بيرمينغهام بثلاثية نظيفة.

وقال الناخب الوطني خاليلوزيتش قبل أيام بخصوص استدعائه ماسينا: “اشتغلنا على ملف اللاعب طيلة أشهر، وسافرنا إلى لندن لنتحدث معه. لديه عقلية دفاعية إيطالية جيدة، وهو لاعب واعد سيقدم الإضافة اللازمة في الجهة اليسرى. لقد قمنا بإجراءات إدارية كبيرة لاستقدامه، وأتمنى أن يكون جيدا في مركزه مع الأسود”.

يُشار إلى أن آدم ماسينا انتقل إلى واتفورد الإنجليزي صيف سنة 2018، قادما إليه من نادي بولونيا الإيطالي.

وقد تألق بشكل كبير مع فريقه الجديد، وهو يُعتبر من الأسماء التي يُراهن عليها الناخب الوطني في المنتخب الأول خلال الفترة القادمة.