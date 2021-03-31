الإصابة تُهدد مشاركة الحافيظي أمام "بيراميدز"

يُواصل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم استعداداته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بضيفه بيراميدز المصري، الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الأجواء “المكهربة” التي تُخيم على “الفريق الأخضر” بسبب المطالبة الكبيرة لمناصريه باستقالة المكتب المسير والمدرب جمال سلامي.

ويعاني الرجاء من إصابة لاعبين بارزين داخل معسكر المنتخب الوطني المحلي، ويتعلق الأمر بصانع الألعاب عبد الإله الحافيظي وزميله زكرياء الوردي، وهو ما يتطلب من الطاقم الطبي للفريق بذل مجهود كبير لتأهيلهما في أقرب وقت.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن حظوظ الحافيظي في المشاركة أمام بيراميدز تبقى ضئيلة جدا، إذ من المستبعد أن يستعيد عافيته قبل مواجهة الأحد أمام الفريق المصري.

من جانبه استعاد بيراميدز لاعبيه الدوليين، الذين شاركوا رفقة المنتخب المصري الأول والأولمبي، قبل السفر إلى المغرب، من أجل مواجهة “النسور”، حيث من المنتظر أن يكون الفريق المصري مكتمل الصفوف في هذه المباراة.

وشارك كل من أحمد أيمن وإسلام عيسى في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق المصري بشكل طبيعي، فيما خاض الثلاثي محمد فاروق وعلي جبر وعمر جاب تدريبات استشفائية بالنادي الرياضي، بعد مشاركتهم رفقة “الفراعنة” في مباراتي كينيا وجزر القمر، لحساب التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

كما شارك “ثنائي” المنتخب الأولمبي أسامة جلال وإبراهيم عادل في التداريب الجماعية لبيراميدز، بعد انتهاء معسكر “الفراعنة” الذي جرى مؤخرا بالقاهرة، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو اليابانية الصيف المقبل.

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيستقبل ضيفه بيراميدز المصري الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الخامسة عصرا، علما الفريق المصري يحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف عن “النسور”.