الإصابة تُهدد مشاركة بوفال أمام "سان جيرمان"

يحل نادي أنجيه الفرنسي ضيفا على باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، لحساب ربع نهائي كأس فرنسا، في مباراة ستدور أطوارها على أرضية ملعب “بارك دي برانس”، وستعرف غياب عدد من الأسماء عن الفريق الضيف.

ومن المنتظر أن يفتقد نادي أنجيه خدمات لاعبه المغربي سفيان بوفال، بسبب الإصابة على مستوى الركبة، وهو اللقاء الخامس تواليا الذي سيغيب فيه “الأسد الأطلسي” عن زملائه في الفريق منذ تعرضه للإصابة، ما دفع طبيب النادي إلى مطالبته بضرورة الخضوع للجراحة لوضع حد للمشكل الذي يُعاني منه.

ورفض بوفال اقتراح طبيب النادي، مفضلا الخلود للراحة لمدة بلغت خمسة أسابيع حتى الآن دون جدوى؛ في حين أن طول الغياب قد يفرض على المهاجم المغربي الاستجابة لمقترح الطبيب في قادم الأيام، بعدما لم تُعط فترة الراحة أكلها بالشكل المطلوب.

يُشار إلى أن بوفال لعب 15 مباراة بقميص فريقه خلال الموسم الكروي الحالي، مسجلا هدفا واحدا فقط، كما دافع عن قميص “أسود الأطلس” في 16 مناسبة، غير أن أداءه ظل يتأرجح بين المد والجزر.