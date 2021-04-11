"الإغلاق الرمضاني" يضاعف خسائر النشاط الاقتصادي في "زمن كورونا"

تجنبا لموجة ثالثة أكثر فتكا وخطورة، أقرت الحكومة المغربية الإغلاق الرمضاني، وهو إجراء “مؤلم” بالنسبة إلى عدد من المغاربة الذين كانوا ينتظرون “تخفيفا” جزئيا في شهر الصيام؛ غير أن حسابات الربح والخسارة دفعت السلطات إلى تبني “خيار الإغلاق”.
ومازالت العديد من القطاعات تشتكي من تداعيات الحجر الصحي، حيث بلغت حجم الخسائر المسجلة في قطاع الخدمات مستويات قياسية؛ بينما يعيش العاملون في المهن غير النظامية على وقع “أزمة” خانقة بسبب غياب بدائل اقتصادية.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية من تسجيل خسارة جديدة ستكون تداعياتها قوية هذه المرة، نظراً لعدم عافية النشاط الاقتصادي وتضرر النسيج المقاولاتي من تداعيات الجائحة، بينما تطمئن الحكومة الشركاء الاقتصاديين باتخاذ كافة الإجراءات لتجاوز “الأزمة”.
ويرفض قطاع كبير من المغاربة، خاصة المشتغلين في القطاعات غير النظامية، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية التي لم يعد لها أي تأثير، في ظل “تطبع” الناس مع “الفيروس” وتراجع عدد الإصابات اليومية.
ويقول كريم عايش، الباحث في السياسات العمومية، أن “المغرب اعتمد الإغلاق لتجنب موجة ثالثة أكثر فتكا”، مبرزا أن “الإغلاق الجزئي وحظر التجول الليلي يعدان من أهم الآليات الاحترازية التي اعتمدها المغرب”.
ويقف المتحدث عند جدوى قرار “الإغلاق”، حيث إنه “لا يمكن الحديث عن تأثير طالما أن النسبة الأعظم من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية تتم خلال الفترة النهارية”، مبرزا أن “الاحتكاك والازدحام مستمر وظاهر للعيان في الأسواق والمحال التجارية”.
واعتبر المصرح ذاته أن “الإغلاق أدى إلى تأخر بعض الشركات في تسديد الفواتير والمستحقات، وإلى اختناق مالي كبير وسط المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موردا أن “هذه الشركات لم تعد تتمكن من احترام الآجال في التنفيذ واستخلاص مستحقاتها”.
وأورد عايش أن “الإغلاق المسائي سيدفع عددا من الشركات والمؤسسات السياحية والفندقية والأنشطة المفتوحة للعموم، من مطاعم وحانات ونواد ووكالات كراء السيارات، بالإضافة إلى المقاهي والحمامات وقاعات الرياضة، إلى الإفلاس”.
ويعدد الباحث عددا من الظواهر المنتشرة في المجتمع بسبب قرارات الإغلاق المستمرة من تسول وبيع الأثاث والملابس والهجرة غير الشرعية والعودة إلى البادية”، موردا أن “مؤسسات سياحية قامت بتسريح العمال والموظفين بسبب استمرار الإغلاق”.
للاسف الفقر وقلة الشيء هرساتنا المسكين والمحتاج هو لي متضرر اكثر حيث لي لاباس عليهم ماحسو لا بالفيروس ولا بغيرو عايشين بمانضتهم المعتادة وبالعكس زادتهم ثراء وراكم كتقراو وعارفين قصدي والله انظر من حالنا ويحنن القلوب
لينا الله، و براكة من هدرة خاوية موجة تالثة وااا عباد الله واش بنهار مكيناش موجة تالثة وااا السي العثماني تا علامن كضحك، واش بانو ليك المغاربة مكيفهموش و الله يهديك غي سكت و غير حتى تمشي فحالك
صاحب هد التقرير ذكر الظواهر الي غتنتج على الاغلاق الحجر الليلي و مذكرش ظاهرة خطيرة غتكثر رها كاينة لكن غنزيد وهي ظاهرة الكريساج و السرقة في غياب الامن خاصة وانا البوليس غيبقاو حاضيين الي تيخرقو الحجر الصحي فالليل و غيخليو المجرمين الي تيكريسيو فالنهار
الإغلاق في اوروبا يساندوه بدعم مادي ومعنوي..أما في المغرب حتى الماء والكهرباء يؤديه المواطن والفائدة المضاعفة..بغيتو الإغلاق عانو لي مضرورين راه كاينين ناس والله العظيم مشبعانين خبز وأتاي.
كلام جميل الأنشطة كلها تمارس بالنهار اقتصاديا و اجتماعيا.هل الفيروس ينتقل في الليل فقط؟؟؟؟؟؟
من وجهة نظري ارى ان العثماني هو سلالة كورونا المتحورة والذي يجب القضاء عليها من خلال عدم التصويت لا للعدالة ولا لغيرها احزاب منافقة وكاذبة