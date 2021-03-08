الإقبال على اقتناء أسماء نطاقات الإنترنت المغربية يرتفع في "سنة كورونا"

ساهمت جائحة فيروس كورونا المستجد خلال السنة الماضية في إطلاق عدد من المواقع الإلكترونية ذات النطاق المغربي “ma.”، وصلت ذروتها شهر يونيو.

وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإن حظيرة أسماء النطاقات المغربية تناهز 93.506، في حدود نهاية السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 19.37 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وشهدت السنة الماضية تسجيل حوالي 30 ألف نطاق مغربي جديد، وكان العدد يتراوح شهريا ما بين 1888 في يناير 2020 و3004 في دجنبر من السنة نفسها.

ولاحظت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن أشهر ماي ويونيو ويوليوز سجل فيها ارتفاع ملحوظ في وتيرة اقتناء النطاقات المغربية، وصل إلى 2931 و3492 و2709 لكل شهر على التوالي.

وربطت المؤسسة العمومية المكلفة بتنظيم وتقنين قطاع الاتصالات في المغرب هذا الارتفاع بفترة جائحة كورونا التي عرفت إطلاق عدد من المواقع الإلكترونية.

وسجلت 92.7 في المائة من النطاقات المغربية تحت امتداد المستوى الأول “ma.”، ويأتي في المرتبة الثانية الامتداد “co.ma” بنسبة 3.6 في المائة، ثم امتداد “net.ma” بحصة تناهز 1 في المائة، أما الامتدادات الأخرى (org.ma – ac.ma – gov.ma – press.ma ) فكانت حصتها أقل من 1 في المائة لكل منها.

وفيما يخص الشركات المرخص لها تسجيل أسماء النطاقات المغربية، فقد بلغت في نهاية السنة الماضية 53 شركة، حسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتحوز شركة اتصالات المغرب حصة الأسد في إطار تقديم خدمة تسجيل أسماء النطاقات المغربية بنسبة 19.8 في المائة، تليها شركة “جينيوس كومينيكاسيون” بنسبة 19.1 في المائة، بعدها شركة “أركان تكنولوجي” بـ18 في المائة، ثم شركة “ADK MEDIA” بنسبة 8 في المائة.

ويخضع تسجيل أسماء النطاقات المغربية لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 12.14 الصادر في 21 يوليوز من سنة 2014 المتعلق بالتدبير الإداري والتقني والتجاري لأسماء النطاقات المغربية.