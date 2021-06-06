الإقبال على الغش في الامتحان يؤرق البيداغوجيين

قال محمد عبد الله الكوة، رئيس المركز الجهوي للامتحانات التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، إن الغش في الامتحانات الإشهادية الجهوية والوطنية الخاصة بمجال التربية والتكوين هي ظاهرة “كونية” أرقت وتؤرق البيداغوجيين بالمغرب.
وأوضح الكوة، في تصريح صحافي، أن الظاهرة موجودة في قطاع التعليم وتؤرق الفاعلين التربويين وكل مدبري ومسيري الشأن التربوي، مضيفا أن ظاهرة الغش التي تتفاوت بناء على قيم عديدة تظهر واضحة على مستوى امتحانات الباكالوريا التي تعد محطة فارقة بالنسبة إلى التلاميذ في مسارهم الدراسي.
ولفت المسؤول التربوي ذاته الانتباه إلى أن بعض التلاميذ المترشحين يجدون في جائحة “كورونا” وما خلفته من آثار (تعليم عن بعد، صعوبة في التحصيل..) مطية لاستعمال الغش، وهو مبرر مرفوض مطلقا وبكل القوانين والمعايير الاخلاقية والإدارية والسلوكية؛ لأن الجائحة، يضيف رئيس المركز سالف الذكر، سابقة في العصر الحديث، فهي وإن كانت قد خلفت آثارا على الامتحانات قد ولدت أنماطا جديدة في التعليم وأكسبت التلميذ أكثر مما أفقدته.
وقال رئيس المركز الجهوي للامتحانات التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون إن الغش حالة مرتبطة بالشخص بالدرجة الأولى لأن ظروف الامتحان، الشبح الذي يخيف التلاميذ الذين لهم نقص في التمكن من بعض المواد، تجعل هؤلاء يضطرون إلى البحث عن طرق غير مشروعة؛ لكن في المقابل هناك تلاميذ يترفعون عن استعمال الغش لأخلاقهم وقيمهم ومبادئهم وتكوينهم وأيضا للثقة التي يشعرون بها.
وأبرز المتحدث ذاته أن العمل، اليوم، منصب حول مواجهة ظاهرتين في الآن نفسه، هما الغش كظاهرة كونية، و”كورونا” كظاهرة إنسانية وما تستلزمه من إجراءات للحد من تفشيها، مضيفا أن الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية مجندة من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الشروط لإتمام الدروس وفق منهجية مضبوطة.
وأضاف أن “هناك نوعا من إعادة الثقة للتلميذ والاهتمام بالدروس، سواء عن بعد أو عن طريق التعلم الذاتي، ولم يعد لدينا اليوم من حجة للغش أمام توفر جميع الدروس بالقنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية، ولدينا ما يكفي من الكفاءات لإيقاف هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات الصارمة”.
وفي هذا السياق، أبرز الكوة أن “المشرع التربوي استطاع أن يخلق بنيات وخلايا تتابع هذه الظاهرة قبل وإبان وبعد الامتحانات، وبات بإمكاننا رصد الظاهرة والتخلص منها عبر الوقوف على الخرق المادي للغش وخاصة المنقول كتابة بجميع الوسائل وآخرها ما رأيناه عبر استعمال الكمامة، وهذا سلوك مرفوض كليا”.
وأشار رئيس المركز الجهوي للامتحانات التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون إلى أن محاربة ظاهرة الغش، التي اتخذت أشكالا متعددة، يفرض علينا التعبئة وتضافر الجهود؛ عبر تنظيم لقاءات وندوات وأنشطة تحسيسية لترسيخ قيم المواطنة والتربية؛ فالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، يضيف رئيس المركز، تعمل على محاربة وزجر الغش بكل أشكاله، عبر التوعية والتحسيس بإشراك متدخلين من مختلف المجالات علمية وتربوية ونفسية ودينية، وتنظيم حملات في الجانب النفسي لفائدة التلاميذ المترشحين لإكسابهم الثقة لكون الغش مرتبط أساسا بعامل فقدان الثقة لدى التلميذ الذي قد يذهب ضحية خلل في الثقة حتى ولوكان تلميذا متميزا ومتمكنا من دروسه.
أما في ما يتعلق بمواكبة ودعم التلميذ نفسيا قبيل انطلاق الامتحانات الإشهادية، أكد الكوة أن رجال ونساء التعليم وكل المتدخلين التربويين والشركاء الاجتماعيين يقومون بكل الوسائل من أجل دعم التلاميذ بشتى الطرق، لا سيما أمام إكراهات التباعد التي تفرضها الجائحة والتدابير المتخذة للحد من تفشيها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن هناك خلايا لا تنام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي أيضا عبر المديريات الإقليمية من أجل رصد هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التي تحاول إعطاء لهذه الامتحانات وخاصة الإشهادية منها أكبر قدر من المصداقية وتكافؤ الفرص بين التلاميذ المترشحين، سواء أحرارا أو رسميين.
وبخصوص عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال الامتحانات الجهوية التي انطلقت الأسبوع المنصرم، سجل رئيس المركز أنه تم ضبط حوالي 90 حالة في صفوف المترشحين الأحرار؛ لكن في المقابل هناك حالات معدودة جدا في صفوف المترشحين المتمدرسين خاصة في القطب العلمي، معربا عن الأمل في أن يتخلص كل تلميذ من هذه الظاهرة ويعتمد على الدعم الذي تقدمه الأطر التربوية من رجال ونساء التعليم، وذلك في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
يذكر أن 8339 مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2021 على مستوى جهة كلميم وادنون، موزعين على 3246 من المترشحين الأحرار و5035 من التعليم العمومي و58 من التعليم الخصوصي. ويشكل الإناث نسبة 51 في المائة من مجموع المترشحين، مقابل 49 في المائة من الذكور.
هناك أسباب متعدد تدعم الظاهرة:
– المجتمع المغربي يعتبر الغاش ذكيا لأنه يحصل على مبتغاه بالحيلة في حين آخرون يتعبون من أجل ذلك
– الأهداف وطرق التدريس التي تركز على الحفظ والاستظهار
– نمطية الامتحانات التي تركز على حفظ الامتحانات السابقة للتميز
– اعتماد النقط المحصل عليها في الباكلوريا كأساس للانتقاء في المدارس العليا
-عقد نفسية للمجتمع المغربي تعتبر الحصول على الباكلويا قمة يجب الحصولة عليها كيفما كان الحال وبأي ثمن مادي أو معنوي من ذون المجهود التحصيلي طبعا.
– تواطؤ بعض الأطر التربوية في تسهيل الغش.
– استفادة الوزارة من نسبة النجاح المرتفعة وتسويقها على أنها نجاحات للوزارة
– التمسك بالنموذج الفرنكفوني لاعتبار ترتيب التلاميذ والحصول على الدبلوم الوسيلة الأوحد لدخول المدارس أو سوق الشغل.
للاسف هناك بعض المنتسبين للتعليم من الاساسيدا هم السبب في الغش لضعف مستواهم وعدم القيام بواجبهم ولكثرة الغيابات والتغيبات والإضرابات خلال الموسم الدراسي فيدفعون التلميذ الضحية الى الغش للتغطية على ذلك .خاصة المتعاقدين لمفضيين تجدهم يساعدون على الغش بشكل غريب .
نسوا بأن التلميذ عندما يكبر سيلعن كل من غشه تشجعه على الغش .
تحية للمخلصين من الأساتذة.
ظاهرة الغش سيدي ليست ظاهرة كونية.موجودة في بعض الدول فقط.المشكل ليس هنا . المشكل أن ظاهرة الغش في بلادنا اضحت ظاهرة عادية يشحع عليها المسؤولين في القطاع. فعندما تطلب من مدير مدرسة ابتدائية أو اعدادية اوثاوية وخاصة المستويات الاشهادية أن يرفع نسبة النجاح بأي وسيلة فانكك تطلب منه أن يسمح بالغش في الإمتحانات وألا فلجن التفحص ستنهال عليه من كل حدب وصوب.لم يعد هدفكم سيدي هو الجودة أو الاستحقاق إنما هدفكم هو نسبة نجاح تفوق 90 فالماءة كي يقال عليكم انكم تقومون بعملكم. والله ثم والله انكم تخربون المنظومة وتنتجون جيلا سيكون هو سب خراب المجتمع.
ما يشجع الغش في الامتحانات أكثر هو تغاضي بعض المكلفين بالحراسة إما لضعفهم أو لخوفهم أو كرد فعل على عدم استفادتهم من أي تعويض عن الحراسة في الوقت الذي تستفيد فئات أخرى من الوزير الى المدير …..ومما زاد أمر الغش استفحالا هو تكليف المعلمات والمعلمين وبعض أساتذة التعليم الاعدادي غير المتعودين على الاحتكاك بتلاميذ التعليم التأهيلي .
الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة هي الحل
البيداغوجيين اسم اسمعه تقريبا لأول مرة في منصة هسبريس…و اقترن بالغش…! البيداغوجية هي اصل كل تربية لأن بواسطتها يمكن مساعدة الاطفال على بلورة طاقاتهم و إبداعاتهم و سلوكياتهم… وليس كما يفعل المشعودين البحث على الكنوز ثم قتل الأطفال. لمادا الغش…هدا هو السؤال…لان الكل أصبح يغش و يتهرب من المسؤولية…انعدام الحب غش …البيع والشراء غش …التسلط غش…صفقات التعليم المنهوبة غش…و حتى التعليم كما يسمونه غش…لانه لايفيد من شيء و الدليل طالب في الباكالوريا لايتقبلونه التكلم لا بالعربية ولا الفرنسية ولا ولا. في الدول المتقدمة التربية تبداء بالتسامح و الكرامة و الاحترام…
فيما مضى كان الغش في الامتحان استثناء وحالات قليلة. أما في الوقت الراهن فالغش اصبح القاعدة. الاسوء أن بعض التلاميذ صاروا يتناهون ويفتخرون بذلك.
تذكر أيها التلميذ عندما تريد أن تستعمل الغش قول نبينا الحبيب من غش فليس منا وانك مسلم لا تبع دينك
هذا الجيل من الغشاشين هو الذي سينجح النموذج التنموي ويجعل المغرب ينافس الدول الكبرى.. فلعل السيد بن موسى نسي هذه المواهب من الغشاشين
هي إذن ثقافة سائدة و راسخة في المجتمع المغربي. يغش في الإمتحانات و عندما يكبر و يتولى المسؤولية سيغش و ينهب المال العام.
والله العظيم لقد عجبت كيف أصبح الغش في الجامعات المغربية وكأنه حق دستوري. أنا من جيل السبعينات وحينما انخرطت في إحدى الجامعات المغربية بعد حصولي على الباكلوريا بسنوت عديدة، صدمت كيف أن الشباب لا يعرفون طريقا للنجاح غير الغش. ففي الماضي كان المجهود الفردي هو من يكسبك النجاح أما اليوم فالعكس والأغرب من كل هذا أنك إذا تحدثت مع الطلبة عن تفادي الغش فإنهم يستغربون حديثك وكأنك أنت النشاز وليسوا هم ويعتبرونك شخصا من الماضي ويقولون لك بكل ثقة وجرأة : ( من نقل انتقل. واش بغيتينا نبقاو حياتنا كامل فلافاك. راه المغرب كامل فيه الفساد ). والأدهى والأمر أنه في حالتي التي أدرس فيها الحقوق أن من بين هؤلاء الطلبة من سيصبح قاضيا ومحاميا ووكيل ملك وظابط شرطة وكاتب ظبط و…و….و……كيف سيكون حالهم وهم نجحوا بالغش. وماذا عن باقي التخصصات التي سيكون أصحابها أطباء ومهندسين ودكاترة وأساتذة و….و……إنها طامة كبرى ويجب العمل على اقتلاعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصبحنا أمام مجموعة من الشباب المنحرف الذي يهدد سلامة الأطر التربوية – يجب تفتيش التلاميذ وقطع الويفي في المؤسسة عوامل كثيرة لا أريد الخوض فيها
أصبحت ظاهرة الغش في الامتحانات ظاهرة مستفحلة و تعرف تطورا سنة بعد سنة بحيث أصبح بعض الآباء والمؤسسات الخصوصية تسعى جاهدة لحصول تلاميذهم على معدلات مرتفعة تخول لهم ولوج المدارس والمعاهد والكليات العليا مما يحتم على الوزارة بتجهيز قاعات الامتحانات بكاميرات المراقبة وقطع الطريق على بعض الأساتذة الذين لا يقومون بمهمة الحراسة حسب ما هو مطلوب بحيث يتركون التلاميذ يتبادلون الأجوبة فيما بينهم واستعمال لحروزة لأن بعض الأساتذة عوض أن يحرس التلاميذ يقوم بمراقبة تحركات لجن المراقبة التي تسهر على نزاهة الامتحانات. أما مجموعة من المؤسسات الخصوصية تضغط عبر لوبياتها في بعض المديريات بعدم اختلاط تلاميذ العمومي مع الخصوصي في حين يتم اختيار بعض المحظوظين لاجتياز الامتحانات في مراكز صغيرة وأعداد محدودة ويتم اختيار الحراس والمشرفين يعرفون جيدا المهمة المنوطة بهم والفاهم يفهم.
الغش ظاهرة بنيوية في عقلية و سلوك المجتمع المغربي و لا تقتصر فقط على قطاع التعليم انها بل تظهر في مختلف مناحي و ميادين الحياة من السياسة والاقتصاد و الاجتماع والدين..و أسبابها تكمن في فشل المجتمع في تأسيس مؤسسات نزيهة تضمن الحقوق المادية والرمزية للفرد و الجماعات …
يجب على المسؤولين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين المهني والبحث العلمي إعادة النظر في كيفية التعامل مع الامتحانات والمباريات للتوظيف والاسناد والتعيينات وغيرها فالغش كان مند القدم ويبقى دائما لذا يجب التفكير في مناهج وطرق جديدة واساليب جديدة لوضع للامتحانات والتقويم التربوي ومناهج التعليم الثانوي و الاعدادي والجامعي للوصول الى طرق حديثة تتحدى الغش وتتحدى الاعتماد على الغير ففي فرنسا مثلا والدول المتقدمة تطلب من المترشحين تلخيص résumé de textes وبالتالي لن يستطيع المترشح ان يغش بالإضافة إلى تحفيز المراقبين والحراس لمراقبة المترشحين جيدا وعدم تدخل رءيس مركز الامتحان والملاحظة او مراقب الجودة لمراقبة الجودة بدوره يتغاضى عن المهام المسندة له ويغض الطرف عن مجموعة من الخرقات ودام ليحقق المركز إلى مردودية تلك المردودية التي تطرح اكثر من استفهام ولا احد يستطيع ان يتدخل بالإضافة إلى عدم تدخل المراقبين وخوف الأساتذة المكلفين بالحراسة من الطلبة والتلاميذ الخ….كل هذه العوامل ينتج عنها الغش في الامتحانات.
الغش + الدراسة = مسؤول فاشل
الغش + التجارة = تاجر مدموم و فاشل
الغش + البناء = سقوط عمارة و هناك من ألف الغش في جميع أعماله بل يتعدى الأعمال و الأفعال و يصبح غشاشا حتى وهو يعاشر زوجته، و الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الغش بقوله من عشنا فليس منا، و مع الأسف هناك من التلاميذ بل من الطلبة الدين يتابعون دراستهم في المدارس و المعاهد العليا من ألف الغش بل يغش في الامتحانات فماذا تنتضر من هذا الطالب أما طبيب فاشل أو مهندس فاشل، مازلت أذكر أحد التلاميذ عندما استوجبه أحد الصحافيين بعد خروجه من امتحان الباكالورية عن أجواء الإمتحان اجابه بهذه العبارة ما خلاوناش نقل باش نفرح غير ميمتي اهذا يستحق أن يصل إلى هذا المستوى التعليمي أولا؟ فالنجاح بمعدل 8 على 20 و بأقل من هذا يخلق لنا مثل هذه الأنواع البليدة.
كلما تناولنا موضوع الغش والغاش في الامتحان…أتساءل دوما عن الصيغة التي سيتحدث بها الغاش مع أبنائه مستقبلا وهو يتناول معهم على سبيل المثال موضوع الامتحان…والنجاح…والنقط المحصل عليها طيلة حياته عندما كان تلميذا إلى أن أصبح أبا يزاول مهنة معينة…..هل سيجرأ ويخبرهم عن غشه……أم سيخجل ولا يقوم بذلك ويظهر لأبنائه الوجه الآخر.(masque d’hypocrisie)……..
وجه ملائكي..
الذي لم يسبق له أن غش أبدا.
النظام التعليمي المغربي المتخلف هو من انتج الغش لماذا لا نرى الغش في المدارس الأوروبية رغم ان جل المشرفين على النظام التعليمي في المغرب درسوا في اوروبا
زد على ذلك نرى الغش في جميع المجالات ِفي المواد الغدائية والانتخابات والميدان الصحي وبل حتى الرياضة طالها الغش اثناء المباريات