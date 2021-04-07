"الإقصاء" من حقول الفراولة يثير احتجاجا ببني ملال

تظاهرت مجموعة من النساء أمام مقر الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) ببني ملال، الثلاثاء، احتجاجا على إقصائهن من الاستفادة من العمل الموسمي في حقول الفراولة في إطار الاتفاقية المبرمة بين إسبانيا والمغرب، التي تشرف عليها الوكالة.

ورددت المحتجات اللواتي تجاوز عددهن الخمسين، خلال الوقفة التي واكبتها المصالح الأمنية ببني ملال، شعارات قوية تستنجد بالملك محمد السادس، وتستنكر إقصاءهن من العمل الموسمي رغم القيام بكل الإجراءات الإدارية، وصرف مبالغ مالية هن في أمس الحاجة إليها بالنظر إلى هشاشة وضعهن.

وأكدت بعض النساء اللواتي يتحدرن من إقليم الفقيه بن صالح وبني ملال، أنهن سجلن أنفسهن في لوائح المرشحات للذهاب للعمل في حقول الفراولة بإسبانيا، وتم استدعاؤهن لهذه الغاية ووقعن على العقود، قبل أن يتفاجأن بإقصائهن من السفر دون مبرر.

وفي تصريح لهسبريس، أوضحت زكي فاطمة، عاملة من مدينة القصيبة، أن المحتجات يطالبن بضرورة إيجاد حل لهن من أجل الالتحاق بالحقول الإسبانية، إسوة بباقي العاملات المغربيات، مشيرة إلى أغلب هؤلاء النسوة ينتمين إلى الفئات الهشة بالإقليم، وأن إقصاءهن من العمل أشعرهن بـ”الحكرة” واليأس.

وذكرت المتحدثة أنها واحدة من اللواتي كن يشتغلن في هذا العمل الموسمي، وقد توقفت في مارس الماضي جراء وباء كورونا الذي اكتسح العالم، وخلال هذا الموسم تفاجأت بعدم استدعائها دون مبرر، على الرغم من أن العملية انطلقت منذ شهر دجنبر وجرى استدعاء نسوة تسجلن لأول مرة.

من جانبها، قالت باعزة فطومة، مطلقة ولها ثلاثة أولاد، من نواحي بني ملال، إنها أدت مصاريف العملية في 2019 وخلال 2020 لم يتم استدعاؤها بسبب “كوفيد-19″، لكن هذا العام، تتساءل “ما الذي جرى للاستغناء عنا، في الوقت الذي تم فيه قبول بعض النسوة مررن من أمام لجنة الانتقاء فقط”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “وقوف هؤلاء النسوة أمام أنابيك جاء بغاية إبلاغ المسؤولين أن الاستغناء عنهن ستكون له تداعيات سلبية على العشرات من الأسر”، مؤكدة أن المحتجات لا يطالبن سوى بـ”تمارة” (العمل المضني)، قائلة بلغة مفعمة باليأس والقلق: “حْنا على ظهورنا كريديات والخدمة ما كيناش وما عندنا لي يساعنا ورمضان على الأبواب”.

وكشفت تصريحات متطابقة لهسبريس أن الجهات المختصة أشرت على ملفات هؤلاء النسوة بالقبول، وكن يترقبن في أي لحظة استدعاؤهن للسفر قبل أن يتفاجأن بهذا القرار، ليتم حرمان حوالي 1000 عاملة بالمغرب من العمل، ما رجح القول إن “معايير الاختيار لم تكن سليمة، خاصة بعد إقصاء نساء أرامل لديهن أزيد من 3 أطفال”.

وأضافت التصريحات ذاتها أن بعض المُشغلين ومسؤولي جمعيات مهنية بالديار الإسبانية أبلغوا العاملات بأن عقود عملهن قد جرى إرسالها الى الجهات المختصة، لكن هذه الأخيرة تنفي الخبر، مؤكدة أن حرمان هؤلاء النساء من العمل، معناه تشريد مئات الأسر في هذه الظرفية المتسمة بالأزمة الخانقة وغياب فرص التشغيل.

وأكدت التصريحات نفسها أن “بعض النسوة المحتجات سبق لهن أن اشتغلن في قطاع الفراولة بالديار الإسبانية ولم يسجل عليهن أي خرق للقانون أو ممارسات غير لائقة قد تكون وراء عدم قبولهن خلال الموسم الجاري، ما جعل المعنيات غير مقتنعات بتبريرات أنابيك التي أخبرتهن بأن العملية انتهت”.

من جانبه، أعرب طارق أبو الخير، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في بني ملال، عن أسفه لوضع العاملات الزراعيات اللواتي لم يتمكنّ من الالتحاق بحقول الفراولة الإسبانية للعمل في إطار برنامج الهجرة الموسمية، مؤكدا أن هناك جهودا “مهمة” تبذل في هذا الإطار، وأن العملية يتدخل فيها مجموعة من الشركاء.

وأوضح أبو الخير أن “دور الوكالة، التي واكبت هذه العملية منذ 2007 بشراكة مع مجموعة من الشركاء، يبدأ من استقبال العاملات وتسجيلهن ومواكبتهن لإعداد الملفات للالتحاق بالديار الإسبانية، ومواكبتهم كذلك في حقول الفراولة”، مشيرا إلى أن عدد الرخص الممنوحة للعاملات تقلص بسبب الجائحة إلى حوالي 50 في المائة.

وأضاف أنه “في إقليم بني ملال مثلا، حيث كانت العاملات يستفدن من 800 رخصة سنويا، تقلص العدد في سنة 2020 إلى 143 رخصة بسبب الجائحة، وخلال هذا الموسم وفرت إسبانيا حوالي 400 رخصة فقط، ما حدا بالوكالة إلى العمل على إعداد مجموعة من البرامج الموازية؛ حيث تمت مواكبة مجموعة من العاملات اللواتي لم يلتحقن بالعمل في الفراولة لمزاولة أنشطة مدرة للدخل، كما تمت مواكبة تعاونية للخدمات الفلاحية للاشتغال في القطاع على المستوى الإقليمي والجهوي”.