الإقصاء يسبب إقالة مدرب منتخب جنوب إفريقيا

الإقصاء يسبب إقالة مدرب منتخب جنوب إفريقيا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 31 مارس 2021 - 15:45

أقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني، موليفي نتسيكي، من منصبه بعد فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلن عنه تيبوهو موتلانثي، المدير العام للاتحاد، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء.

وفشل منتخب “بافانا بافانا” في التأهل إلى النهائيات القارية بخسارته في التصفيات أمام منتخب السودان، قبل ثلاثة أيام، بثلاثية نظيفة، ليغيب بالتالي للمرة الرابعة في الدورات السبع الأخيرة.

وكان نتسيكي استلم منصبه في غشت 2019 في أجواء مضطربة، إثر استقالة المدرب السابق ستوارت باكستر بعد أن قاد المنتخب إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم في مصر 2019.

ومن أبرز المرشحين لخلافة نتيسكي، بحسب الصحف المحلية، مهاجم المنتخب سابقا بيني ماكارثي، الذي يشرف حاليا على تدريب امازولو، صاحب المركز الخامس في الدرجة الممتازة في جنوب إفريقيا.

إقالة الاتحاد الجنوب إفريقي مدرب المنتخب الوطني موليفي نتسيكي

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‫تعليقات الزوار

1
  • عمريو
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 16:00

    ستغيب جنوب أفريقيا وسيحضر رئيس الكاف وهو جنوب أفريقي
    ومن الآن إلى غاية كأس إفريقيا سيتم البحث عن منتخب ضعيف وله مشاكل فنية او تقنية او حتى فيروسية ككورونا مثلا وسيتم تعويضه ببلد الرئيس وفي إفريقيا كل شيء وارد

    5
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