الإقصاء يسبب إقالة مدرب منتخب جنوب إفريقيا

أقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني، موليفي نتسيكي، من منصبه بعد فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلن عنه تيبوهو موتلانثي، المدير العام للاتحاد، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء.

وفشل منتخب “بافانا بافانا” في التأهل إلى النهائيات القارية بخسارته في التصفيات أمام منتخب السودان، قبل ثلاثة أيام، بثلاثية نظيفة، ليغيب بالتالي للمرة الرابعة في الدورات السبع الأخيرة.

وكان نتسيكي استلم منصبه في غشت 2019 في أجواء مضطربة، إثر استقالة المدرب السابق ستوارت باكستر بعد أن قاد المنتخب إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم في مصر 2019.

ومن أبرز المرشحين لخلافة نتيسكي، بحسب الصحف المحلية، مهاجم المنتخب سابقا بيني ماكارثي، الذي يشرف حاليا على تدريب امازولو، صاحب المركز الخامس في الدرجة الممتازة في جنوب إفريقيا.