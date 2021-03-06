الإمارات تحذف "الكلوروكين" من علاج "كوفيد-19"

قررت الجهات الصحية في الإمارات استبعاد “هيدروكسي كلوروكين”، وحذفه من بروتوكول العلاج بشكل كامل، والاكتفاء بأدوية مثل “فافيبيرافير”، و”ريمديسفير”، و”ديكساميثازون”، حسب تصنيف الحالة وشدة المرض.

وأدخلت الجهات الصحية، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي، تحديثات على المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة حالات “كوفيد-19″ وعلاجها سريرياً، وأعلنتها في النسخة الخامسة من الدليل. وشملت التحديثات بروتوكول الأدوية المستخدمة للعلاج.

ووفق مصادر إعلامية إماراتية، فقد طالبت الجهات الصحية بالتعامل مع الحوامل المريضات بـ”كوفيد-19” على أساس كل حالة على حدة، مع استشارة طبيب النساء والولادة.

وحول الوقاية من تخثر الدم لدى مرضى “كوفيد-19″، أشارت الجهات الصحية إلى وجوب تلقي المرضى في المستشفيات المضادات الدوائية للتخثر الوريدي، ما لم يكن هناك موانع، مشددة على إعطاء مضادات التخثر الكاملة فقط للمرضى الذين يعانون من مرض التخثر الوريدي المؤكد في شكل تجلط الأوردة العميقة، أو الانصمام الرئوي (انسداد في أحد شرايين الرئتين)، أو في حالة وجود شك سريري عال.

كما شددت الجهات الصحية بالإمارات في الدليل المُحدث على عدم إعطاء المضادات الحيوية التجريبية للمرضى عند دخولهم المستشفيات ما لم يشر إليها سريرياً لأسباب أخرى غير الالتهاب الرئوي الذي يسببه “كوفيد-19″، مشيرة إلى أن المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد والعلامات الحيوية غير المستقرة عند قبولهم بالمستشفى “سيحتاجون إلى علاج تجريبي واسع المجال بمضادات الميكروبات في انتظار تقارير المزرعة البكتيرية والمختبر، ويمكن إيقاف المضادات أو تخفيفها إذا لم يكن هناك دليل على وجود عدوى بكتيرية نشطة”.