الإمارات تستضيف مؤتمرا لبحث الأوضاع في القدس

الإمارات تستضيف مؤتمرا لبحث الأوضاع في القدس
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 12 ماي 2021 - 02:02

من المرتقب أن تستضيف الإمارات، الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الاجتماع سيعقد افتراضيا، ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

ويتزامن الاجتماع مع جلسة ثانية اضطرارية لمجلس الأمن الدولي، تعقد، بشكل مغلق، بطلب تونس والنرويج والصين.

وكان اجتماع آخر قد انتهى، الاثنين، دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، حيث أحجمت الولايات المتحدة عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج “في هذه المرحلة”.

الأقصى الإمارات الاتحاد البرلماني العربي فلسطين

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‫تعليقات الزوار

2
  • Samir
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 02:10

    إذن اقترب موعد نهاية المسرحية التي الفتها اسراىيل وقامت بتشخيصها الفصائل الفلسطينية.عيدكم مبارك سعيد

    -6
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  • ابن التراب
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 02:23

    يمكن وقف هذه الاعتداءات الغاشمة على الفلسطينيين اذا تحركت الجزائر دبلوماسيا وتراجعت الامارات والبحرين والسودان والمغرب عن التطبيع، اما تغريدات الحكام العرب المنددة على تويتر فلن تنفع فلسطين في شيء

    1
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