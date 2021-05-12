الإمارات تستضيف مؤتمرا لبحث الأوضاع في القدس

من المرتقب أن تستضيف الإمارات، الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الاجتماع سيعقد افتراضيا، ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

ويتزامن الاجتماع مع جلسة ثانية اضطرارية لمجلس الأمن الدولي، تعقد، بشكل مغلق، بطلب تونس والنرويج والصين.

وكان اجتماع آخر قد انتهى، الاثنين، دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، حيث أحجمت الولايات المتحدة عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج “في هذه المرحلة”.