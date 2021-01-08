الإمارات تعلن فتح جميع المنافذ مع قطر غدا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من غد السبت، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات القمة الخليجية الـ41.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، خالد عبدالله بالهول، إن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.
وأضاف أن الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، “عقب توقيع “بيان العلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه”.
وأوضح أن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية”.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد صرح أمس بأن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على “اتفاق العلا” بالمملكة العربية السعودية في إطار القمة الخليجية الـ41.
وساهم اتفاق العلا في إنهاء أزمة خليجية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، بفضل وساطة قادتها الكويت وسلطنة عمان بدعم أمريكي.
وا يخاطيو عليهوم امير الكويت راه راجل مزيان خاصهوم يواقروه راني تناقولها ليهوم و الا راهوم عارفين تحالف دولي و نطحنو صدام و الاف 35 تكودا ما ديماريش
فشلت دول الحصار في ترويض دولة قطر واستطاعت هذه الدولة الصغيرة حجما والكبيرة وزنا بسبب الاحتياطيات الهائلة من الغاز وبسبب التحالف الوثيق مع واشنطن ان تجبر دول الحصار على الجلوس الى طاولة الحوار والقبول برفع الحصار دون شروط وهذا انتصار كبير حققته الدبلوماسية القطرية
كل الدول الخليجية ستتصالح الخاسر الاكبر من مشكلة دول الخليج هي مصر.اختار حكامها الدفع لتأزيم الوضع ظنا منهم ان مقاطعة قطر سيجنون من وراءها حب و دعم المقاطعين.ها هي قطر عادة لعائلتها كيف سيكون موقف و وجه المطبلين للمقاطعة.ولكن ما عندهم وجه غدا يتغناو بقطر .
اللهم ألف بين قلوب المسلمين وابعد عنهم الشياطين وجيران السوء. آمين
اذن قناة الجزيرة ستصبح فارغة من مواد دول الحصار ووعليها الان البحث عن اعداء جدد ،كي يكون برنامج ماوراء الخبر والاتجاه المعاكس ممتعين