الإمارات تعلن فتح جميع المنافذ مع قطر غدا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من غد السبت، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات القمة الخليجية الـ41.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، خالد عبدالله بالهول، إن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

وأضاف أن الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، “عقب توقيع “بيان العلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه”.

وأوضح أن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية”.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد صرح أمس بأن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على “اتفاق العلا” بالمملكة العربية السعودية في إطار القمة الخليجية الـ41.

وساهم اتفاق العلا في إنهاء أزمة خليجية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، بفضل وساطة قادتها الكويت وسلطنة عمان بدعم أمريكي.