الإمارات تقدم أزيد من 78 ألف لقاح في يوم واحد

نجحت الإمارات العربية المتحدة في تقديم أزيد من 78793 جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد خلال أربع وعشرين ساعة فقط، لتتخطى بذلك وزارة الصحة حاجز المليون جرعة لقاح حتى يوم الأحد، بعدما بلغ المجموع ما قدره 1,086,568 جرعة، فيما أتم أكثر من ربع مليون شخص جرعتي اللقاح.

وأوردت صحيفة “ذي ناشيونال” أن معدل توزيع اللقاح بلغ 10.32 لكل مائة شخص، وهو ثاني أعلى معدل عالمي بعد إسرائيل، ما يعكس الجهود الحثيثة الساعية إلى حماية القاطنين من خطورة الفيروس العالمي، تبعاً للمصدر الإعلامي، الذي أشار إلى تسجيل الإمارات لـ 2998 حالة جديدة يوم السبت المنصرم، وهي أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

وأبرزت الصحيفة عينها أن الإمارات العربية المتحدة تجاوزت 2900 حالة جديدة من المصابين لليوم الثالث على التوالي، حيث تزامن ذلك مع مواصلة السلطات الصحية للاختبارات الجماعية بعد عطلة الأعياد، كاشفة عن تسجيل خمس إصابات جديدة، رفعت حصيلة “وفيات كورونا” إلى 702، فيما تعافى 2264 شخصاً من المرض.

وسجل البلد، حسب المصدر الإعلامي دائما، 227702 حالة إصابة بفيروس “كوفيد-19” منذ بداية تفشي المرض، بينما تعافى 203660 شخصا إلى غاية الآن، فيما تم إجراء فحوصات مخبرية لفائدة أزيد من 160 ألف شخص، حيث سجل يوم السبت رقما قياسيا وصل إلى 168.770.

وتأتي الحصيلة الوبائية المسجلة أمس السبت بعد تشخيص 2067 حالة جديدة يوم الأربعاء، ثم ارتفعت الحصيلة إلى 2988 حالة يوم الخميس المنصرم، وبلغت أيضا 2950 حالة يوم الجمعة، بعدما تم إخضاع مئات الآلاف من المواطنين للاختبارات الطبية عند عودتهم إلى العمل بعد عطلة رأس السنة الميلادية، التي يفترض أنها السبب في زيادة أعداد المصابين.

كما تغيرت قواعد السفر أيضا داخل الإمارات العربية المتحدة بسبب التداعيات الصحية الناجمة عن انتشار الجائحة، وهو ما اكتشفه السياح الواصلين إلى التراب الإماراتي، ضمنهم القادمين من المملكة المتحدة، حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية للمسافرين من الإمارات وإليها.