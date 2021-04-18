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تعليقات الزوار1
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لو عولنا على التلفزة المغربية غادي نواجهوا كورونا خارج الدار على اننا نشاهد التلفزة
لولا البارابول والانترنت لاصبنا بالكآبة القاتلة