الإيجابية تطبع تداريب الرجاء في ملعب نامونغو

أجرى فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، اليوم، حصة تدريبية على أرضية الملعب الذي ستقام فيه مباراة “الخضر” أمام نامونغو التنزاني، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، الأربعاء المقبل، للاستئناس بالأجواء.

وأكد عبد الإله بنريان، سفير المملكة المغربية في دار السلام، في تصريح خص به “هسبورت”، أن الإيجابية طبعت أجواء الحصة التدريبية التي خاضها الفريق “الأخضر” قبل ساعات على ملعب المباراة، مردفا: “ظروف الإقامة وكل التفاصيل المتعلقة براحة البعثة الرجاوية جيدة، على أمل العودة بنتيجة إيجابية”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الفريق “الأخضر” تناول الإفطار في مقر إقامته، بناء على دعوة لبعثة النادي لمأدبة إفطار وعشاء، تخللتها إجراءات احترازية وإجراء فحوصات للكشف عن فيروس “كورونا”.

وعن ظروف وصول بعثة الرجاء الرياضي إلى تانزانيا، أوضح بنريان أن رحلة “النسور” كانت شاقة؛ غير أن السفارة المغربية في دار السلام حرصت على تذليل كل العقبات أمام البعثة لتصل مقر إقامتها في أقصر وقت ممكن، والتمكن من تناول وجبة السحور في ظروف مريحة.

وعلمت “هسبورت” أن ارتباكا صاحب وصول بعثة الرجاء الرياضي إلى تانزانيا، حيث ظن مسؤولو فريق نامونغو أن الرجاء سيصل في الثانية بعد زوال اليوم عوض الثانية من صباح اليوم، قبل أن يتم تدارك الأمر بشكل مستعجل وإرسال حافلات إلى المطار لتأمين تنقل بعثة الرجاء الرياضي إلى فندق الإقامة.