الابتزاز يوقف رئيس "فريق نسوي" مدى الحياة

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيقاف عبد الله غليضة، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية، مدى الحياة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.

وأكد الجهاز الوصي على الكرة الوطنية، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن إيقاف رئيس الفريق “الدكالي” جاء على خلفية ابتزازه لاعبات الفريق، عن طريق طلبه مبالغ مالية منهن وتهديدهن بعدم التوقيع على العقود المتعلقة باللعب في صفوف النادي.

وحسب البلاغ نفسه فإن رئيس الدفاع الجديدي كان يهدد اللاعبات بفسخ العقد في حالة عدم الوفاء بالتعهد بتسليمه المبالغ المالية المطلوبة بعد إبرامه.

كما أكد بلاغ الجامعة أن لجنة الأخلاقيات قررت إيقاف محمد العبدي، رئيس فريق آفاق خنيفرة لكرة القدم النسوية، لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لإدلائه بتصريحات تشكك في القرارات الصادرة عن اللجان التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.