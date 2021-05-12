الابتزاز يوقف رئيس "فريق نسوي" مدى الحياة

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيقاف عبد الله غليضة، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية، مدى الحياة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.
وأكد الجهاز الوصي على الكرة الوطنية، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، أن إيقاف رئيس الفريق “الدكالي” جاء على خلفية ابتزازه لاعبات الفريق، عن طريق طلبه مبالغ مالية منهن وتهديدهن بعدم التوقيع على العقود المتعلقة باللعب في صفوف النادي.
وحسب البلاغ نفسه فإن رئيس الدفاع الجديدي كان يهدد اللاعبات بفسخ العقد في حالة عدم الوفاء بالتعهد بتسليمه المبالغ المالية المطلوبة بعد إبرامه.
كما أكد بلاغ الجامعة أن لجنة الأخلاقيات قررت إيقاف محمد العبدي، رئيس فريق آفاق خنيفرة لكرة القدم النسوية، لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لإدلائه بتصريحات تشكك في القرارات الصادرة عن اللجان التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
يجب كذلك متابعته قضائيا ان ثبت ذلك حتى يكون عبرة لامثاله.
لن أتعب من ترديد ما سبق لي قوله: كرة القدم فقدت الروح الرياضية وأصبحت تجارة لمن لا شغل له، يغتني منها إما بالاختلاس والتدليس او بالابتزاز. لا أرى اي متعة في هذه اللعبة التافهة التي يتسابق إليها التافهون الجشعون…
إنه تجسيد لعقلية متسخة و أخلاق منعدمة. الكل يستغل منصبه للإغتناء منه. كل مسؤول يحاول إبتزاز الآخرين من أجل مراكمة الثروة دون وازع ديني أو أخلاقي. أزمتنا أخلاقية بحتة
لم تسلم حتى المستديرة من جشع البعض…
اللهم الطف بعبادك…
فهكذا بتم إقبار العديد من المواهب في وطننا الحبيب مع كامل الأسى والأسف…
يجب محاكمتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل ليكونوا عبرة للآخرين.
وعندما نقول أن هناك بعض الذكور ينتظرون من الأنثى ان تنفق عليهم نتلقى ديسلايكات عدة وشتائم من المتشددين ونطينعثوننا بالديوثيين وهذا الرئيس لم يرد فقط ان ينفقن عليه بل يريد الاعتناء على ظهورهن عوض مساعدتهن إن احتجت لي شي رغم أنهم يقولون الرياضة أخلاق ولكن هذا الرئيس جعلها ابتزاز وفي حق من في حق الانات.هاذي هي الرجولة وإلا فلا التي يفتخر بها بعض الذكور اللذين يكرهون المرأة ونعم الذكورة أن أغتني على ظهر إمرأة مثل المقال اللذي دكرت فيه هيسبريس قبل قليل منع النساء من ولوج ميناء المحمدية وعندما قلن كلمة حق في حقهن نعثنا بعض المتشددين بالديوثيين.يمكن في نظرهم لا نكن مسلمين حقيقيين إلا إذا احتقرن المرأة مثلهم واهناها ونهرناها وسلبنا منها كل حقوقها ولكن ما دمنا ندافع عنها وعن الحق فنحن في نظرهم ديوثيين
كيف اصبح حالك اليوم يارايس امام الجمهور الدكالي اين هي الروح الرياضية التي تمتعت انت بها وستمتع بها أبناؤنا وبناتنا للهروب من الأشياء المحرمة كما يقول المثل العقل السليم في الجسم السليم ان العقلاء من الرياضين يقدسون المهنة المغرب الجديد هو قوة شبابنا ثقة اباء ابناء وبنات المدينة فيك الإخلاص في الشيء يعطيك قوة ويرفع رأسك ويزيدك وزنناً ومعنوية وفخراً عند اهل المدينة كم اخدت وكم ستؤذي الان
الفساد في جميع القطاعات ماهذا الم يكن منكم رجل رشيد لإيقاف هذا النزيف الفساد في الجو والأرض والبحر اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
العقل الخبيث في الجسم الخبيث. انها خيانة الأمانة يجب متابعته قضاءيا.
والحكم عليه بأقصى العقوبات .
متل هؤلاء الحثالة يبيع حثى وطنه من أجل المادة