الاتجار بالبشر يقود إلى توقيف شخصين في الداخلة

الاتجار بالبشر يقود إلى توقيف شخصين في الداخلة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:04

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة شخصين يبلغان من العمر 30 و42 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إنه جرى توقيف المشتبه فيهما بناء على مذكرة بحث صادرة في حقهما على الصعيد الوطني لتورطهما في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، سبق أن أسفرت الأبحاث المنجزة بخصوصها عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة و26 مرشحا للهجرة السرية بشاطئ “لاساركا” بالداخلة، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على النيابة العامة المختصة في غضون شهر دجنبر من السنة المنصرمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وذلك قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة.

الاتجار بالبشر تنظيم الهجرة غير المشروعة شبكة إجرامية مدينة الداخلة

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