"الاتجار بالبشر" يورط شخصين بمدينة أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و49 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة إنزكان بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بهذه المدينة، حيث تم ضبطهما متلبسين بإيواء 13 مرشحا للهجرة غير النظامية داخل أربع وحدات فندقية غير مصنفة؛ وذلك في إطار التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير النظامية للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.