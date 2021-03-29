الاتجار بالمخدرات يورط 3 أشخاص في طنجة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة ثلاثة أشخاص بكل من حي بني مكادة القديمة وحي مبروكة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة والاتجار بالأقراص المخدرة ومخدر الشيرا.

وقال مصدر هسبريس إنه جرى توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية، في الثلاثينات من العمر، وسط حي بني مكادة القديمة وهما في حالة تلبس بحيازة 541 قرصا مخدرا من نوع “ريفوتريل” و”اكستازي”، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه حصيلة هذا العمل الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية توقيف الشخص الثالث، وهو من ذوي السوابق العدلية كذلك، تمت بحي مبروكة وهو في حالة تلبس بترويج مخدر الشيرا، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا ومبلغ مالي مهم متحصل من عمليات البيع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.